Plantón en respaldo a Walter Mazariegos ocurre mientras busca obtener el finiquito

Un plantón en respaldo del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, fue convocado para este jueves 25 de junio en el ingreso al Campus Central por la avenida Petapa, mientras el funcionario busca completar los requisitos para asumir un nuevo período al frente de la casa de estudios.

De acuerdo con información obtenida por Prensa Libre, directores de los centros universitarios regionales convocaron a estudiantes de distintas sedes para trasladarse al Campus Central y manifestar su apoyo a Mazariegos. Para ello, se les proporcionó transporte y viáticos.

Además, sectores vinculados con la Usac informaron por medio de redes sociales y grupos de mensajería que a trabajadores de la universidad se les habría condicionado su participación en el plantón a cambio de un día de descanso, mientras que a estudiantes se les habrían ofrecido puntos en determinados cursos.

Prensa Libre consultó a Walter Mazariegos por medio de mensajes de texto; sin embargo, estos parecían no llegar a su teléfono. También se solicitó una postura al Departamento de Prensa de la Usac, pero no han respondido.

Busca finiquito por la vía judicial

En paralelo a la convocatoria del plantón, Mazariegos buscaría obtener por la vía judicial la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como finiquito, documento que exige la Ley de Probidad para asumir un cargo público.

Fuentes consultadas no descartan que el rector promueva un amparo para que una sala de Apelaciones ordene a la Contraloría General de Cuentas (CGC) extenderle el documento.

Las mismas fuentes consideran que algunos magistrados podrían favorecer esa solicitud, en un contexto en el que también se definirá la futura integración de las Cortes, proceso en el que la Usac tiene participación mediante las Comisiones de Postulación.

El finiquito constituye uno de los requisitos legales para que Mazariegos pueda tomar posesión de un nuevo período como rector el próximo 1 de julio.

El pasado 23 de junio, durante una citación en el Congreso, la CGC explicó que no podía emitir el finiquito debido a que existen denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la administración de la Usac durante los últimos cuatro años.

Mazariegos fue declarado ganador de la elección efectuada el 8 de abril en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde fueron convocados los cuerpos electorales.

Para esa elección ya no contaba con el finiquito, debido a que la Contraloría había presentado tres denuncias ante el Ministerio Público (MP). No obstante, el Consejo Superior Universitario (CSU) validó su candidatura.

Ahora, a menos de una semana de concluir su mandato y asumir un nuevo período, Mazariegos acumula al menos 17 denuncias en el MP.

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