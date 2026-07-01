Walter Mazariegos consuma su reelección y se presenta como rector para el periodo 2026-2030

Guatemala

Walter Mazariegos consuma su reelección y se presenta como rector para el periodo 2026-2030

En medio de protestas de grupos opositores y acciones legales pendientes de resolver, Walter Mazariegos confirmó a través de un video que tomó posesión como rector de la Usac.

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Walter Mazariegos aparece en un video en sus redes sociales confirmando que tomó posesión de la rectoría de la Usac para el periodo 2026-2030. (Foto Prensa Libre: Facebook)

Walter Mazariegos confirmó la mañana de este miércoles 1 de julio que tomó posesión como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), para un período más, que terminará en el 2030.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Mazariegos agradeció a las autoridades universitarias y los cuerpos electorales que lo votaron y apoyaron para renovarse en el cargo.

El mensaje trascendió en medio de protestas de grupos sancarlistas afuera del campus de la Usac, en la zona 12, algunas acciones legales pendientes de resolver, incluso ante la Corte de Constitucionalidad (CC), y señalamientos públicos de que la elección de Mazariegos fue fraudulenta.

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Manifestantes frente a la Corte de Constitucionalidad durante una jornada de rechazo a las resoluciones relacionadas con la reelección de Walter Mazariegos en la Usac.

CC ordena al ministro de Gobernación resguardar la Usac antes de la toma de posesión de Walter Mazariegos

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Mazariegos, en cambio, en su mensaje no se refiere a los señalamientos sino a su toma de posesión. Según él, en una reunión a las 7.30 horas de este miércoles 1 de julio firmó el acta que lo revalida en la rectoría y juró defender la Constitución, añade.

"Daremos inicio a la primera sesión de julio del 2026 del honorable CSU para nombrar a las autoridades de la Usac a nivel nacional. Agradezco el apoyo incondicional de todos los sancarlistas que confiaron en mi persona y equipo de trabajo para continuar dirigiendo la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala", dice en el video, que acompaña con imágenes del campus central de esa casa de estudios.

Agrega: "Continuaremos innovando, tecnificando, modernizando, descentralizando y especializando a la Usac, respetando y defendiendo su autonomía, filosofía y su ley orgánica, larga vida para la Universidad", finaliza el video.

Trabajadores muestran respaldo

En su perfil de la red social Facebook, la Usac difundió un mensaje en nombre de la comunidad universitaria que "acompaña el inicio de un nuevo período de gestión".

Según la publicación, Mazariegos dirigió un mensaje a la comunidad universitaria, en el que presentó un informe de los principales avances, proyectos y acciones impulsadas durante los últimos cuatro años de gestión.

Durante la actividad, los trabajadores, además, manifestaron su "compromiso de continuar trabajando por el desarrollo y fortalecimiento" de la Usac.

ESCRITO POR:

Alex Fernando Rojas

Periodista de Prensa Libre especializado en política y periodismo de investigación con experiencia de 15 años como reportero y editor en medios escritos, radiales y digitales. Reconocido con el Premio Nacional de Periodismo en Guatemala, en 2014 y becario del programa de periodismo judicial Cosecha Roja de Argentina y del programa de autorregulación ITP, en Suecia.

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