Walter Mazariegos consuma su reelección y se presenta como rector para el periodo 2026-2030

Walter Mazariegos confirmó la mañana de este miércoles 1 de julio que tomó posesión como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), para un período más, que terminará en el 2030.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Mazariegos agradeció a las autoridades universitarias y los cuerpos electorales que lo votaron y apoyaron para renovarse en el cargo.

El mensaje trascendió en medio de protestas de grupos sancarlistas afuera del campus de la Usac, en la zona 12, algunas acciones legales pendientes de resolver, incluso ante la Corte de Constitucionalidad (CC), y señalamientos públicos de que la elección de Mazariegos fue fraudulenta.

Mazariegos, en cambio, en su mensaje no se refiere a los señalamientos sino a su toma de posesión. Según él, en una reunión a las 7.30 horas de este miércoles 1 de julio firmó el acta que lo revalida en la rectoría y juró defender la Constitución, añade.

"Daremos inicio a la primera sesión de julio del 2026 del honorable CSU para nombrar a las autoridades de la Usac a nivel nacional. Agradezco el apoyo incondicional de todos los sancarlistas que confiaron en mi persona y equipo de trabajo para continuar dirigiendo la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala", dice en el video, que acompaña con imágenes del campus central de esa casa de estudios.

Agrega: "Continuaremos innovando, tecnificando, modernizando, descentralizando y especializando a la Usac, respetando y defendiendo su autonomía, filosofía y su ley orgánica, larga vida para la Universidad", finaliza el video.

Trabajadores muestran respaldo

En su perfil de la red social Facebook, la Usac difundió un mensaje en nombre de la comunidad universitaria que "acompaña el inicio de un nuevo período de gestión".

Según la publicación, Mazariegos dirigió un mensaje a la comunidad universitaria, en el que presentó un informe de los principales avances, proyectos y acciones impulsadas durante los últimos cuatro años de gestión.

Durante la actividad, los trabajadores, además, manifestaron su "compromiso de continuar trabajando por el desarrollo y fortalecimiento" de la Usac.