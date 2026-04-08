Quién es Walter Mazariegos, reelecto rector de la Usac hasta 2030, y cuál es su trayectoria en la universidad

La reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC marca la continuidad de su gestión al frente de la universidad pública del país. El proceso se realizó este 8 de abril de 2026, en un contexto similar al de su elección inicial en 2022, que fue cuestionada por sectores estudiantiles, docentes y analistas.

La figura de Walter Mazariegos cobró notoriedad precisamente en 2022, cuando asumió el cargo en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en el proceso electoral universitario.

Desde entonces, su administración ha estado bajo constante escrutinio dentro de la comunidad sancarlista y organizaciones nacionales. En el contexto actual del país, también se han sumado observadores políticos internacionales que solicitan transparencia e idoneidad en estos procesos electorales.

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Prensa Libre consultó información publicada por Guatemala Visible y en el sitio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se detalla la formación académica y trayectoria profesional de Mazariegos.

Datos personales de Walter Mazariegos

Fecha de nacimiento: 8 de agosto de 1971

Lugar de nacimiento: Santa Rosa, Guatemala

Edad: 54 años (al 8 de abril de 2026)

Formación académica de Walter Mazariegos

Posee el título de licenciado en Pedagogía y Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Posteriormente, se detallan otros estudios realizados en distintas universidades, así como formación en proceso o sin especificación de la casa de estudios.

Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa por la Facultad de Humanidades de la USAC.

Maestría en Educación de Valores por la Universidad del Istmo.

Maestría en Educación Superior (pensum cerrado, según información de la USAC fechada del año 2022).

Doctorando ( finaliza estudios de grado de doctorado) en Educación con especialidad en Educación Superior.

Diplomado en Liderazgo para el Cambio por la Regent University.

Formación en planificación estratégica, investigación social, educación inclusiva, desarrollo sostenible, multiculturalidad y género.

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Cargos de Walter Mazariegos

La información consultada sobre su historial profesional indica que la mayor parte de su carrera se ha desarrollado dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde ha ocupado distintos cargos académicos y administrativos. En total, suma más de 21 años dentro de la casa de estudios.

Decano de la Facultad de Humanidades de la USAC en los periodos 2009, 2013, 2017, 2021 y 2021-2025 (no terminó el periodo ya que fue nombrado rector en el año 2022).

Profesor titular del Departamento de Pedagogía.

Supervisor del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS).

Secretario adjunto de la Facultad de Humanidades.

Miembro del Consejo Superior Universitario en distintas representaciones (estudiantil, profesional y como decano).

Presidente de la Junta Electoral Universitaria.

Representante ante el Consejo de Enseñanza Privada Superior y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.

Integrante de comisiones universitarias de política, asuntos estudiantiles, extensión, docencia, investigación y asuntos laborales.

En la página web de la USAC se indica que ha sido maestro de educación primaria y docente de nivel medio

La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única universidad pública del país y desempeña un papel clave, no solo en la formación profesional, sino también en las elecciones de segundo grado en Guatemala. Por ello, los procesos de elección de sus autoridades suelen generar atención a nivel nacional.

La reelección de Walter Ramiro Mazariegos Biolis ocurre en un contexto en el que persisten cuestionamientos sobre la gobernanza universitaria, la transparencia en los procesos internos y señalamientos de sectores estudiantiles y académicos sobre posibles restricciones a la participación de liderazgos críticos. También se han planteado dudas en torno a presuntos vínculos con actores políticos y del sistema de justicia señalados en el país.