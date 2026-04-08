Disparos y gases lacrimógenos tras reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac

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Disparos y gases lacrimógenos tras reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac

Reelección de Walter Mazariegos en la Usac provoca tensión en manifestación en Antigua Guatemala.

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Tras la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), la manifestación se tornó tensa este miércoles 8 de abril en Antigua Guatemala.

La elección se desarrolló en un hotel, y en las afueras del recinto permanecen estudiantes y organizaciones sociales que señalan fraude en el proceso.

Desde temprana hora llegó un contingente antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC), y tras la reelección de Mazariegos la manifestación subió de tono.

Los manifestantes lanzan consignas, y algunos habrían agredido a agentes de la PNC en uno de los ingresos al hotel.

EN ESTE MOMENTO

Walter Mazariegos, rector de la USAC, en imagen de archivo durante una actividad pública, en el contexto de la elección de cuerpos electorales universitarios.

Quién es Walter Mazariegos, reelecto rector de la Usac hasta 2030, y cuál es su trayectoria en la universidad

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Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en una imagen de archivo. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

Walter Mazariegos es reelecto rector de la Usac en medio de señalamientos de fraude

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Durante los momentos de tensión fueron lanzados gases lacrimógenos, aunque se desconoce contra quién iban dirigidos o quién los lanzó.

También se han reportado disparos, pero aún no hay detalles.

A temprana hora se reportó la presencia de personas con el rostro cubierto.

La PNC afirma que ingresó al hotel tras obtener orden judicial para tomar el control del área donde se desarrolló la elección de rector.

Para leer más: EN VIVO: Walter Mazariegos es reelecto rector de la Usac; manifestación se torna tensa en Antigua Guatemala

La manifestación continúa en Antigua Guatemala.

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