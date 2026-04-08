Disparos y gases lacrimógenos tras reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac

Tras la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), la manifestación se tornó tensa este miércoles 8 de abril en Antigua Guatemala.

La elección se desarrolló en un hotel, y en las afueras del recinto permanecen estudiantes y organizaciones sociales que señalan fraude en el proceso.

Desde temprana hora llegó un contingente antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC), y tras la reelección de Mazariegos la manifestación subió de tono.

Los manifestantes lanzan consignas, y algunos habrían agredido a agentes de la PNC en uno de los ingresos al hotel.

Durante los momentos de tensión fueron lanzados gases lacrimógenos, aunque se desconoce contra quién iban dirigidos o quién los lanzó.

También se han reportado disparos, pero aún no hay detalles.

A temprana hora se reportó la presencia de personas con el rostro cubierto.

La PNC afirma que ingresó al hotel tras obtener orden judicial para tomar el control del área donde se desarrolló la elección de rector.

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La manifestación continúa en Antigua Guatemala.

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