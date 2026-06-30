CC ordena al ministro de Gobernación resguardar la Usac antes de la toma de posesión de Walter Mazariegos

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó este martes 30 de junio un amparo provisional a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y ordenó al Ministerio de Gobernación mantener las medidas de vigilancia y seguridad en el perímetro del campus central, en vísperas de la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector, prevista para el 1 de julio, en medio de cuestionamientos sobre la legalidad de su reelección.

La resolución fue emitida el 30 de junio del 2026 dentro del expediente 5782-2026, promovido por la Usac contra el Ministerio de Gobernación.

Como medida provisional, el máximo tribunal constitucional ordenó al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dar continuidad a las rutinas de control, vigilancia y demás acciones operativas para resguardar el perímetro del campus central mientras se resuelve el amparo.

Según el equipo legal de la Usac, la solicitud se fundamentó en el riesgo de posibles acciones de confrontación entre grupos con intereses particulares durante las actividades previstas en la universidad.

La CC indicó que la decisión se adopta mientras conoce el fondo de la acción constitucional, al considerar que concurren los presupuestos establecidos en el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Además, remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, para que continúe la tramitación del caso y verifique el cumplimiento de los requisitos legales.

La resolución fue aprobada con los votos favorables de la presidenta de la CC, Anabella Morfín, y de las magistradas Dina Ochoa y Julia Rivera, así como del magistrado suplente Luis Rosales. La magistrada Astrid Lemus votó en contra.

La decisión se conoce un día antes de la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de la Usac para un nuevo período. Su reelección ha sido cuestionada debido a que el Consejo Superior Universitario (CSU), integrado por una mayoría afín a Mazariegos, excluyó a cuerpos electorales del proceso de elección. Además, aún existen procesos legales pendientes de resolución relacionados con ese proceso, varios de los cuales están bajo conocimiento de la propia Corte de Constitucionalidad.

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