Temblor en Guatemala: seis movimientos se registran en el Pacífico entre el 15 y 16 de agosto, ¿qué ocurre en esta zona?

El océano Pacífico volvió a concentrar actividad sísmica registrada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) durante este fin de semana del 15 y 16 de agosto, con almenos seis eventos localizados en esa región y magnitudes de entre 4.1 y 5.0.

Los temblores se suman a otros registrados durante los días previos en el mismo sector y mantienen la atención sobre una de las principales fuentes de sismicidad que afectan a Guatemala: la zona de subducción frente a las costas del Pacífico.

La actividad persiste este domingo 16 de agosto. A las 11.10 horas se reportó un sismo magnitud 4.3 a 6.69 kilómetros de profundidad con región epicentral en el océano Pacífico, y anteriormente a las 9.52 horas, otro de magnitud 5.0.

Insivumeh reportó dos sismos en el océano Pacífico el 16 de agosto de 2026, de magnitudes 5.0 y 4.3. (Foto Prensa Libre: Insivumeh)

Durante el sábado 15 de agosto se registraron cuatro sismos en la misma zona. El primero ocurrió a las 7.32 horas, con magnitud 4.1 y una profundidad de 5 kilómetros. Luego se registró otro movimiento a las 9.56 horas, también de magnitud 4.1.

El tercer evento ocurrió a las 13.04 horas, con magnitud 4.1, mientras que a las 16.45 horas se registró uno de magnitud 4.6.

Insivumeh reportó cuatro sismos en el océano Pacífico el 15 de agosto de 2026, con magnitudes entre 4.1 y 4.6. (Foto Prensa Libre: Insivumeh)

Estos seis movimientos se suman a otros registrados en el Pacífico, entre ellos uno de magnitud 4.1 el 10 de agosto; dos el 12 de agosto, de magnitudes 4.6 y 5.6; y tres el 14 de agosto, de magnitudes 3.8, 4.0 y 4.9.

El 13 de agosto también se registró un sismo de magnitud 3.3 en Quiché, por lo que no todos los eventos recientes corresponden a la actividad del Pacífico.

¿Por qué se registran tantos sismos en el océano Pacífico frente a Guatemala?

La explicación está relacionada con la tectónica de placas. Frente a las costas del Pacífico de Guatemala se encuentra la Fosa Mesoamericana, una estructura oceánica que se extiende paralela a la costa del Pacífico de Centroamérica y parte de México.

De acuerdo con información técnica del Insivumeh, en esta zona comienza la región de subducción formada por la interacción de la placa de Cocos con la placa del Caribe y, hacia el norte, con la placa Norteamericana. La placa de Cocos se desplaza hacia el noreste y se introduce por debajo de las placas continentales, un proceso que genera acumulación y liberación de energía y, con ello, actividad sísmica.

La subducción es, en términos sencillos, el proceso mediante el cual una placa tectónica se introduce por debajo de otra. La fricción y los cambios de presión en esa zona pueden provocar rupturas y liberar energía en forma de sismos.

El modelo estudiado por el Insivumeh muestra que la zona de contacto entre las placas se desarrolla desde profundidades relativamente superficiales y continúa hacia el interior de la Tierra conforme la placa de Cocos se introduce bajo la placa del Caribe. Por eso, los sismos relacionados con este proceso pueden presentarse a diferentes profundidades.

¿Qué porcentaje de los sismos de Guatemala se origina en la zona de subducción?

La zona de subducción tiene un peso importante dentro de la sismicidad de Guatemala.

Documentos técnicos que recopilan información del Insivumeh señalan que entre 65% y 70% de los eventos sísmicos registrados anualmente en Guatemala tienen su origen en la zona de subducción. Entre 15% y 20% se atribuye a sistemas de fallas del Altiplano y entre 5% y 10% a los sistemas Chixoy-Polochic-Motagua.

Esto explica por qué es habitual que el monitoreo sísmico de Guatemala registre eventos con epicentros en el océano Pacífico.

La ubicación de los sismos no significa necesariamente que todos sean perceptibles para la población.

La magnitud corresponde al tamaño de la ruptura y a la energía liberada, mientras que la intensidad describe cómo se siente el movimiento en un lugar determinado. La distancia al epicentro y las características del suelo influyen en la percepción. El propio Insivumeh señala que un mismo sismo puede sentirse de manera diferente dependiendo del sitio.

¿Qué relación tienen estos sismos con el temblor de magnitud 7.4 del 17 de julio?

El antecedente más importante de esta actividad reciente ocurrió el 17 de julio de 2026, cuando un sismo que inicialmente fue estimado con diferentes magnitudes terminó siendo confirmado por el Insivumeh como de magnitud 7.4, con epicentro en el océano Pacífico frente a las costas de Chiapas, México, y muy cerca de Guatemala.

El movimiento fue especialmente relevante por su magnitud. El evento posterior más importante hasta ese momento fue de magnitud 5.7, registrado el 19 de julio.

Después del sismo principal se desarrolló una secuencia de movimientos. Para el 20 de julio, el Insivumeh reportaba preliminarmente 313 eventos asociados con esa secuencia, con magnitudes entre 2.5 y 7.4. De este total, 33 habían sido reportados como sensibles por la población.

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Sin embargo, que continúen registrándose sismos en la región del Pacífico semanas después no permite afirmar por sí solo que todos sean réplicas del evento del 17 de julio. Para establecer una relación entre los movimientos se deben analizar su ubicación, profundidad, mecanismo y distribución temporal.

De hecho, la información sísmica del Insivumeh se considera preliminar y puede ser revisada conforme se procesan los datos de la Red Sismológica Nacional. La institución también advierte que los sismos no pueden predecirse mediante métodos científicos.

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¿Los temblores tienen relación con la actividad del volcán de Fuego?

La coincidencia temporal entre actividad sísmica y actividad volcánica también generó dudas después del sismo del 17 de julio. Sin embargo, la coincidencia entre ambos fenómenos no significa que exista necesariamente una relación causal.

En Guatemala ya se han registrado episodios en los que sismos y actividad del Volcán de Fuego ocurrieron prácticamente al mismo tiempo y fueron analizados por especialistas. En un caso anterior, expertos señalaron que la actividad volcánica ya había comenzado antes del sismo y descartaron una relación directa entre ambos fenómenos.

La actividad sísmica puede presentar agrupaciones de eventos y secuencias, pero no existe actualmente un método científico que permita anticipar cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá el próximo terremoto.

Lo que sí permite observar el monitoreo del Insivumeh es que una parte importante de la actividad sísmica de Guatemala se concentra en el sistema de subducción del Pacífico. La Fosa Mesoamericana constituye el límite donde comienza ese proceso y ayuda a explicar por qué los sismos con epicentro mar adentro forman parte habitual de los registros sísmicos del país.

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