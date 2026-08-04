Volcán de Fuego: ¿los recientes sismos en el Pacífico están relacionados con la erupción?

La actividad eruptiva del volcán de Fuego ha coincidido con una secuencia de sismos registrada frente a las costas del Pacífico, lo que ha generado especulaciones en redes sociales sobre una posible relación entre ambos fenómenos. Sin embargo, especialistas del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y del Servicio Sismológico de Guatemala aclaran que no existe evidencia científica de que los temblores provoquen la erupción o viceversa.

Durante la conferencia de prensa del 4 de agosto, convocada para informar sobre la actividad del coloso, el director del Insivumeh, Edwin Rojas, fue consultado acerca de las publicaciones en redes sociales que relacionan los sismos registrados en el Pacífico con la erupción.

"Efectivamente, la mayoría de los sismos que hemos tenido últimamente corresponden a la zona del Pacífico; incluso, han ocurrido dentro del océano. Sin embargo, aunque la población perciba sismos, no hay evidencia para asociarlos con el comportamiento del volcán", afirmó.

El funcionario añadió que el monitoreo del volcán de Fuego se realiza mediante una metodología denominada RSAM, que registra el movimiento interno del magma y los gases por medio de sensores sísmicos instalados en el edificio volcánico.

"Lo que nosotros vemos es ese movimiento dentro del volcán con sensores sísmicos, pero no quiere decir que existan movimientos sísmicos asociados a fallamientos del volcán", explicó Rojas.

¿Qué ocurre con los sismos en el Pacífico?

Para ampliar la explicación, Víctor Tzorin, investigador del Servicio Sismológico de Guatemala de la Universidad Mariano Gálvez, indicó que la actividad registrada desde mediados de julio no corresponde a un enjambre sísmico, como se ha mencionado en algunas publicaciones, sino a una secuencia normal de un sismo principal y sus réplicas.

"No se trata propiamente de un enjambre sísmico, sino de una secuencia de tipo sismo principal-réplicas, dado que existe un evento claramente dominante, de magnitud 7.3, ocurrido el 17 de julio, seguido por numerosos sismos de menor magnitud en la misma región", explicó.

Añadió que ese comportamiento "es compatible con el esperado en una zona de subducción activa, como la Fosa Mesoamericana, donde la placa de Cocos se introduce por debajo de la placa del Caribe y se concentra la mayor parte de la actividad sísmica relacionada con Guatemala".

Según Tzorin, la frecuencia de los sismos ha disminuido conforme han transcurrido los días desde el evento principal, aunque todavía pueden registrarse réplicas de magnitud considerable. Como ejemplo, recordó que después del sismo de magnitud 7.3 ocurrieron dos réplicas importantes, de magnitud 6.1, los días 17 y 28 de julio.

Respecto de la profundidad, señaló que no existe una tendencia que indique que los eventos sean cada vez más superficiales o más profundos, ya que la mayoría se ha localizado entre 1 y 40 kilómetros de profundidad.

¿Tienen relación con el volcán de Fuego?

El investigador enfatizó que, hasta ahora, no existe evidencia que permita relacionar la secuencia sísmica con la actividad eruptiva del volcán de Fuego.

"No se ha identificado una relación entre la secuencia sísmica de Chiapas y la actividad del volcán de Fuego. Se trata de procesos localizados en ambientes distintos: la secuencia de Chiapas ocurre mar adentro y está asociada con la zona de subducción, mientras que los sismos volcánicos se originan localmente por el movimiento de magma y gases o por fracturas dentro y alrededor del edificio volcánico", indicó.

Añadió que "la coincidencia temporal entre ambos fenómenos no implica necesariamente que exista una relación entre ellos".

Un comportamiento esperado en la región

De acuerdo con Tzorin, la mayor parte de los sismos relacionados con Guatemala ocurre precisamente en la zona de subducción del Pacífico.

"Aproximadamente entre el 70% y el 80% de los sismos relacionados con Guatemala se localizan en la zona de subducción del Pacífico. Por ello, que ocurra una secuencia sísmica en esta región forma parte del comportamiento tectónico esperado", afirmó.

El especialista añadió que, para los 713 sismos de magnitud 3.5 o mayor registrados entre el 14 de julio y el 4 de agosto, se estima una energía sísmica radiada de aproximadamente 5.3 × 10¹⁵ J. Cerca del 92% de esa energía corresponde únicamente al sismo principal de magnitud 7.3, mientras que todas las réplicas representan alrededor del 8% restante, lo que evidencia que el evento del 17 de julio concentró la mayor liberación de energía de toda la secuencia.