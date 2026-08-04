Volcán de Fuego está en fase explosiva “crítica” y la Conred llama a evacuar zonas de riesgo

Autoridades del Insivumeh y de la Conred brindaron este martes 4 de agosto una conferencia de prensa para dar detalles de la erupción del volcán de Fuego y de las acciones que implementan ante la emergencia.

Edwin Rojas, director general del Insivumeh, indicó que la actividad comenzó el lunes y que el coloso registra una fase explosiva, pues han observado rocas calientes que emanan del cráter y emiten pulsos, lo que evidencia que la erupción continúa de forma sostenida.

Dijo que el volcán "está en una de las fases explosivas más críticas, con flujos piroclásticos que han alcanzado de cinco a siete kilómetros de longitud".

Estos flujos han llegado, incluso, siete kilómetros hacia abajo del cono del volcán.

Explicó que la emisión de gases es normal durante la fase explosiva y que esta actividad continuará, al igual que el sonido similar al de una locomotora.

Respecto de la ceniza, indicó que se desplaza de oeste-suroeste y afecta principalmente áreas de Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos.

La secretaria ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes, indicó que mantienen el despliegue de equipos en Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, donde apoyan la respuesta a las comunidades.

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Remarcó que las gobernaciones departamentales de estos tres departamentos elevaron la alerta a roja, no porque hayan sobrepasado sus capacidades de atención a la población, sino porque "es necesario que las personas evacúen".

Añadió que no toda la población ha evacuado, por lo que exhortó a los pobladores a hacerlo para prevenir riesgos.

También indicó que han habilitado cinco albergues en Escuintla y Sacatepéquez, donde suman 1 mil 421 personas evacuadas y albergadas.

Por la caída de ceniza se han visto afectadas al menos 29 mil personas, por lo que pidió cubrir los depósitos de agua y los alimentos, así como usar mascarilla. Resaltó el apoyo brindado con buses para facilitar la evacuación de los pobladores.

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