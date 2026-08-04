Walter Mazariegos consigue su finiquito por orden judicial

La Contraloría General de Cuentas (CGC), fue obligada a extender el finiquito a favor de Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), pese a tener denuncias registradas ante el Ministerio Público (MP).

Mazariegos obtuvo su reelección como rector de la Usac en un proceso electoral que la oposición universitaria califica como un fraude, debido a que fueron excluidos los votantes afines a otros candidatos a rector.

Con el camino despejado, Mazariegos fue el único candidato en un evento que el Consejo Superior Universitario (CSU), presidido por él, decidió celebrar en un hotel en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

La privacidad del evento, incluso, complicó que los pocos electores de la oposición que si fueron acreditados tuvieran acceso a la sesión, que dejó como ganador a Mazariegos para seguir en la rectoría para el periodo 2026-2030.

Pero esa elección se dio sin que Mazariegos tuviera su constancia de inexistencia de reclamación de cargos, o finiquito, ya que la CGC había presentado tres denuncias ante el MP, lo que impedía que Mazariegos tuviera el documento necesario para competir por su reelección.

El 1 de julio finalmente Mazariegos tomó posesión del cargo por un nuevo periodo, en un evento a puerta cerrada en el campus central de la Usac, pese a que para ese momento no tenía el finiquito que la ley le requería para ocupar el cargo.

El CSU, sin embargo, aceptó una serie de dictámenes elaborados por su propio departamento jurídico para así evadir la obligatoriedad de la constancia emitida por la CGC.

¿Sala de Mazariegos?

Pese a ya haber iniciado su nuevo periodo como rector, Mazariegos buscó por medio de un amparo que la CGC se viera obligada a extenderle el documento que le era negado por las denuncias ante el MP.

Este amparo llegó a la Sala Sexta Administrativa, una de las instancias judiciales que según el grupo Usac, Dignidad y Resistencia (Usac-DIRE), es una corte allegada a Mazariegos.

Walter Mazariegos no suele tener apariciones públicas y emite posturas por comunicados y videos en redes sociales. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla video Facebook Usac)

Esta Sala de Apelaciones suspendió algunos de los amparos que los estudiantes y docentes presentaron en el proceso de elección de rector, según los antecedentes del grupo de oposición universitaria.

Fuentes que prefieren no ser citadas, explican que el pasado 29 de julio esta Sala se encargó de otorgar un amparo provisional a favor de Mazariegos, ordenando a que la CGC le entregara el finiquito en un plazo de cinco horas.

Esta resolución fue firmada por Irma Yolanda Sosa Flores; Caren Orfilia Guzmán Sagastume; y Víctor Manuel Castillo Mayén; las primeras dos también firmaron la resolución que excluyó a las ciencias afines en la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para la Corte de Constitucionalidad (CC).

Decana de nueva universidad

El documento, refirió la fuente, fue entregado a la apoderada de Mazariegos, siendo Adelupe Jocabed Rojas Castillo, quien también fue su suplente en la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Más recientemente el Foro de Rectores fue notificado de nombramientos en una de las nuevas universidades, en donde la apoderada de Mazariegos fue asignada década de la facultad de derecho de Universidad Juan José Arévalo Bermejo.

La apoderada de Mazariegos y decana de Universidad Juan José Arévalo fue la única mujer en la postuladora del TSE. Fotografía: Prensa Libre.

Esta nueva universidad, a criterio de observadores y algunos diputados, es tan solo una fachada para que Mazariegos obtenga cuotas de poder por medio de las distintas comisiones de postulaciones.

La postuladora donde participará por primera vez esta nueva universidad es la de la elección de Contralor General de Cuentas, que está en proceso de integración.

Existen amparos que buscan dejar fuera a esta universidad, y a otra de reciente creación, por considerar que no cumplen con los requisitos mínimos de enseñanza, acciones pendientes de ser resueltas.