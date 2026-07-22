Mazariegos y Usac-DIRE, entre los actores que buscan influir en la comisión que elegirá al próximo contralor

El papel que tendrá la Contraloría General de Cuentas (CGC) en las elecciones generales del 2027 moviliza a operadores políticos, líderes gremiales y actores de gobierno a disputar espacios en la comisión de postulación que nominará a los candidatos a contralor.

Esa es la lectura de fuentes, que coinciden en identificar a actores políticos y estructuras que estarían detrás de las planillas que compiten por los 11 puestos gremiales pendientes de integrar la comisión de postulación para contralor General de Cuentas.

Los cargos se definirán en la elección que el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA) programó para el próximo 6 de agosto.

Los profesionales que resulten electos conformarán la comisión que presidirá el rector de la Universidad Rafael Landívar (URL), Miquel Cortés, en la que participan 13 decanos de las facultades de Contaduría Pública y Auditoría o Ciencias Económicas del país y dos representantes del Colegio de Economistas Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE).

La elección del CPA atrajo 121 candidaturas, agrupadas en 11 planillas, según los datos proporcionados por el Tribunal Electoral del colegio.

Detrás de las planillas, se identifica el apoyo de operadores políticos y líderes gremiales que buscan incidir en el nombramiento del contralor General de Cuentas para el período 2026-2030, de acuerdo con fuentes que prefieren no ser citadas.

Prensa Libre buscó a los aludidos pero no todos atendieron a la comunicación y otros confirmaron su respaldo a favor de algunas de las planillas en contienda por considerar que tienen los mejores perfiles.

El 17 de julio el CCEE eligió a sus dos representantes para la comisión de postulación. Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

El futuro contralor debe tomar posesión el 13 de octubre, electo por el Congreso de una lista de seis candidatos propuestos por la postuladora que está en proceso de conformación.

Mazariegos y la CGC

El próximo jefe de la CGC tendrá incidencia en la fiscalización y en la emisión de documentos indispensables para las elecciones del 2027, apuntan los observadores.

A partir de auditorías y fiscalización, la CGC presenta denuncias contra funcionarios y exfuncionarios por presuntas anomalías en el manejo de fondos públicos.

Sin embargo, su campo de acción también alcanza al ámbito electoral, ya que le corresponde emitir la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, documento conocido como finiquito, un requisito indispensable para la inscripción de candidaturas a cargos públicos ante el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La relevancia de sus funciones atrae a actores como Walter Mazariegos, rector de la Usac, para incidir en el proceso en alianza con la excontralora General de Cuentas, Nora Segura y algunos integrantes del partido Vamos.

Para tener la mayor cantidad de opciones de ocupar espacios, respaldan a tres planillas: la 1, Crecimiento Profesional de Auditores (CPA); planilla 3, Nosotros; y planilla 4, Confianza Profesional.

Walter Mazariegos no participó en la elección de presidente de la postuladora. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla video Facebook Usac)

Mazariegos, cuestionado por un supuesto fraude electoral para su continuidad en la USAC, no tiene un comunicador de enlace con la prensa; Nora Segura no respondió; y el partido Vamos negó tener alguna incidencia a partir de la elección del CCEE.

El rector de la Usac es señalado por grupos de oposición de violar procesos electorales internos y asumió en la rectoría sin contar con finiquito, por lo que la búsqueda de alcanzar espacios con más incidencia, como la elección general del 2027, inquieta a diversos sectores.

USAC-DIRE y planilla 10

El grupo de oposición a Mazariegos, Usac, Dignidad y Resistencia (Usac-DIRE) apoya a una de las planillas porque coincide con sus principios.

“Si, hemos estado en pláticas, hemos enviado información de por quien consideramos la planilla más digna y transparente para los amigos del CPA, nosotros apoyamos a la planilla 10”, dijo Rodolfo Chang, líder de Usac-DIRE.

Rodolfo Chang fue electo candidato a a rector de la USAC pero sus cuerpos electorales no fueron inscritos. por el CSU de Mazariegos: Fotografía: USAC-DIRE.

La planilla 10, bajo el nombre Dignidad Gremial (DG), está conformada por profesionales de distintas instituciones, que según Chang pueden dar un balance al proceso con profesionales honestos.

“Nosotros vimos por quien no inclinar nuestra opinión pública, investigamos y estamos conscientes que la más transparente, con personas idóneas es la 10”, indicó.

El líder de Usac-DIRE confirmó que también ha escuchado la posible intención de Mazariegos alrededor de tres planillas, por lo que espera que los agremiados del CPA analicen a conciencia su voto.

Trabajadores de la CGC

La planilla favorita para el actual contralor, Frank Bode Fuentes, es la 2, del Grupo Profesionales Unidos que conforman trabajadores de la CGC, según distintas fuentes cercanas a la institución.

Esta agrupación se enfrentó en las elecciones del CCEE con una planilla presuntamente afín al rector Mazariegos. Cada una consiguió uno de los dos puestos disponibles para ese colegio.

El Contralor, Frank Bode Fuentes, brindando detalles de los programas de fiscalización durante una entrevista . (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Mazariegos no pudo acceder al finiquito por una denuncia que la administración de Bode presentó ante el Ministerio Público, antes de que la Usaccelebrara la elección de rector.

Para observadores y analistas, la carencia del finiquito a partir de esa denuncia, bastaban para que Mazariegos no pudiera buscar la reelección. Sin embargo, Mazariegos asumió un nuevo mandato, el pasado 1 de julio, sin la constancia arropado por el dictamen jurídico de los abogados de la Usac.

Líderes gremiales

Carlos Mencos, excontralor y exdiputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); y Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado y extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), también apoyan planillas distintas.

Mencos indicó que apoya la planilla 9, Integridad y Desarrollo (ID), porque tiene un buen equipo profesional y que sus representantes harían un buen trabajo a favor del país.

“Toda la vida he estado apoyando a este grupo, antes era Excelencia Profesional, cambiamos nombre y ahora le llamamos Integridad y Desarrollo”, explicó.

El excontralor y exdiputado descartó una postulación para la CGC y asegura que, a diferencia de otros grupos, no están haciendo una campaña ostentosa.

“No he considerado mi participación para jefe de la CGC, por supuesto que lleno los requisitos, pero de momento lo descarto. Contribuimos para comprar champurradas y café, cada uno aporta Q10 o Q20, no tenemos ninguna razón por buscar financistas porque no hacemos actividades rimbombantes como otros”, expresó.

Carlos Mencos fungió como jefe de la Contraloría General de Cuentas y fue diputado de la UNE.(Foto HemerotecaPL)



Foppa aseguró que su respaldo es para la planilla 8, Unidad x la Transparencia. “Conozco a los candidatos, son funcionarios, exfuncionarios y algunos profesionales del sector privado con quienes trabajé en algún momento”, declaró.

También destacó que esta planilla se financia con contribuciones que hacen los mismos candidatos, quienes pagan sus alimentos en las distintas actividades, y asegura, que, pese a los señalamientos, no son una planilla oficial.

“Que yo sepa ninguna persona es afín al gobierno, ninguna trabaja para gobierno central, y en mi caso es bastante clara mi postura crítica hacia ciertas acciones del gobierno”, puntualizó.

Foppa ha figurado en elecciones gremiales del colegio de abogados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

¿SAT y CIV apoyan planillas?

Distintas fuentes indican que hay bases desde el gobierno centradas en la SAT y en el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), que estarían apoyando a las planillas 5, Unidad Profesional; 7, Liderazgo Profesional; y 11, Acción y Probidad Profesional.

Hasta el cierre de esta nota la SAT no había respondido a las consultas.

Se consultó al departamento de comunicación de la SAT si el superintendente estaría apoyando a alguna de esas tres planillas, y su posible respaldo al ciudadano Julio Roca, que algunos mencionan como posible candidato impulsado desde la SAT.

El CIV rechazó el señalamiento: "Este Ministerio no está facultado ni pretende intervenir, promover o apoyar planilla alguna en procesos electorales de carácter gremial".

"No obstante, y de conformidad con el artículo 136, literal b), de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 21, literal b), del Decreto Número 72-2001 del Congreso de la República, reconocen el derecho de elegir y ser electo. Por consiguiente, el CIV respeta plenamente este derecho. No obstante, su ejercicio debe realizarse sin afectar la continuidad de los servicios públicos", agregó la cartera en una comunicación con este medio.

Las planillas

Crecimiento Profesional de Auditores (CPA) Grupo Profesionales Unidos Nosotros Confianza Profesional Unidad Profesional (UP) G5/Creer y Ser el cambio (Creser) Liderazgo Profesional Unidad x la Transparencia Integridad y Desarrollo (ID) Dignidad Gremial (DG) Acción y Probidad Profesional