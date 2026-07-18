USAC-DIRE condena sanciones administrativas contra estudiantes que se oponen a Walter Mazariegos

Guatemala

USAC-DIRE condena sanciones administrativas contra estudiantes que se oponen a Walter Mazariegos

Aproximadamente 40 estudiantes reportan que sus perfiles académicos fueron eliminados lo que les impide seguir con sus estudios en la única universidad pública del país.

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La USAC no ha publicado ninguna postura sobre las sanciones denunciadas por estudiantes. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La administración de Walter Mazariegos, rector de la USAC, habría cancelado la inscripción de cerca de 40 estudiantes, sanción administrativa que no está clara pero que la oposición universitaria atribuye a una represalia por estar en contra de la continuidad del rector.

Mazariegos comenzó este 1 de julio un nuevo periodo de cuatro años como rector, luego de que ganó un proceso de votaciones en donde impidió la participación de la competencia por procesos administrativos y legales, que para diversos sectores se traducen a un fraude electoral.

El grupo de oposición USAC, Dignidad y Resistencia (USAC-DIRE), se sumó este fin de semana al rechazo por las nuevas medidas de Mazariegos en contra de la oposición, que significarían dejar sin estudios a un grupo de estudiantes.

Ante este escenario, la USAC no ha emitido postura ni aclaración sobre el tema.

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“Estoy sufriendo persecución política por las autoridades académicas de la USAC”, explicó en un video difundido por las redes sociales Jennifer de la Cruz, estudiante que no se pudo inscribir al décimo semestre de la carrera de derecho.

“El 15 de julio fueron las asignaciones en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, cuando me quise asignar al semestre no se me permitió, porque dice que no estoy inscrita en la universidad”, dijo la joven.

Pese a tener un documento físico que acredita su inscripción al 2026, en la USAC le informaron que no encontraban sus credenciales. “Tienen la intención clara de violar un derecho constitucional que es el derecho a una educación superior”, dijo la afectada.

Abuso e impunidad

El abogado Edwin Orozco, integrante de USAC-DIRE, explicó que como primera medida están contactando a los estudiantes afectados, para tener certeza de la cantidad de personas sancionadas.

Los abogados de la oposición prestarán el servicio legal a los estudiantes que así lo consideren, para buscar la manera de revertir lo que califican como un acto arbitrario e ilegal.  

Captura de pantalla del video en el que Walter Mazariegos se pronuncia sobre la elección de la Comisión de Postulación para Contralor y el inicio del segundo semestre en la Usac.
Walter Mazariegos no ha tenido eventos públicos en sus primeros días del segundo mandato. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla video Facebook Usac)

“Condenamos enérgicamente las acciones que Walter Mazariegos y sus aliados han emprendido en contra de los estudiantes. Lo que hoy está ocurriendo es consecuencia que magistrados han optado por proteger arbitrariedades”, dijo Orozco.

Algunos integrantes del CSU consultados, bajo condición de anonimato, dijeron que de manera reciente no se han emitido sanciones como la suspensión de la matricula, pero las mismas podrían venir de procesos anteriores que recién han sido ejecutados.

Orozco asegura que el acto que riñe con las leyes y los derechos de los estudiantes. “Las resoluciones judiciales le han dado impunidad a Walter Mazariegos, y esa impunidad es lo que ha hecho actos ilegales y arbitrariedades dentro de la USAC”.

Denuncia al MP y PDH

El diputado José Chic, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), informó que ya presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) esperando que se investiguen los hechos.

“Yo presenté una denuncia contra el jefe del departamento de Registro y Estadística, también se presentó una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos”, dijo Chic.

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El jefe de Registro y Estadística de la USAC es Bryan Fuentes Paz, quien fue denunciado por supresión, ocultación o destrucción de documentos; destrucción de registros informáticos; y abuso de autoridad, explicó el diputado.

Por la denuncia presentada ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), según el diputado, la institución hace un acercamiento con las víctimas. Entre los afectados hay estudiantes de derecho, ciencias económicas, ciencias políticas, ciencias de la comunicación, entre otros.  

Posturas del binomio

Del lado del Organismo Ejecutivo quien si se pronunció fue la vicepresidenta Karin Herrera, quien destacó que la USAC es la única universidad pública  que tienen muchos para acceder a una educación superior.

“Existen derechos tan fundamentales en una democracia que deben ser garantizados para todos, incluida la juventud. Todas las y los estudiantes universitarios tienen derecho a culminar sus estudios académicos, sin distinción alguna. Y sobre todo, en una institución pública con financiamiento del 5% a partir del Presupuesto General de la Nación”, publicó la vicemandataria.

También cuestionó el rol que la actual administración ha dado a la autonomía universitaria. “Autonomía no es sinónimo de vulnerar derechos fundamentales de personas que piensan diferente. Autonomía es garantizar que la educación llegue para todos, sin obstáculos”.

La USAC no tiene un comunicador de enlace con la prensa, sus posturas suelen ser obtenidas por las redes sociales oficiales de la universidad, pero hasta la tarde de este 18 de julio, no existe ningún comunicado o video que explique que pasó con los estudiantes que no se pueden inscribir.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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