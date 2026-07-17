Grupo Usac-DIRE denuncia ataques e intimidaciones contra docente y su familia

Representantes del Grupo Usac-DIRE, integrado por estudiantes, profesores y egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quienes luchan en contra de la reelección fraudulenta del rector Walter Mazariegos y de los procesos ilegales que ha implementado en la casa de estudios superiores, presentaron este viernes 17 de julio una denuncia en el Ministerio Público (MP), en la que solicitaron que se investiguen los ataques e intimidaciones en contra de una de sus integrantes y de su familia, presuntamente por parte de cuentas de «net center» afines a Mazariegos.

En conferencia de prensa brindada frente a la sede del MP, solicitaron al fiscal general Gabriel Estuardo Luna que investigue las intimidaciones y los hechos de violencia cometidosen contra de Nadyezhda Van Tuylen, profesora de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Usac, así como en contra de la madre de la docente y los ataques que se han dado por medio de redes sociales atribuidos a redes de «net center».

Según indicó Van Tuylen, el pasado 15 de julio el automóvil de su mamá fue embestido por un camión de volteo cuando se desplazaba por la 6a. avenida y 13a. calle de la colonia La Reformita, zona 12 capitalina, mientras esperaba cruzar la calle. Según indicó la profesora, luego del hecho el piloto del camión huyó del lugar junto con el vehículo que conducía.

Al recibir la llamada de su progenitora, Van Tuylen comentó que se movilizó de inmediato hacia el lugar del accidente, ya que imparte clases en el Centro Universitario Metropolitano (CUM), en la zona 11, por lo que se encontraba en las cercanías.

Según comentó, al llegar al lugar encontró a su mamá y al representante de la aseguradora, quien realizaba las diligencias respectivas para determinar los daños en el vehículo. La docente indicó que, luego de unos minutos, apareció un hombre quien le apuntó con un arma de fuego y que, con lujo de fuerza, le exigió que le entregara su teléfono celular, mas no así a su mamá y al representante de la aseguradora, quienes también tenían a la vista sus teléfonos.

“Estamos ella —la mamá—, yo y el señor del seguro cuando aparece un tipo de unos 28 años de edad, más o menos, vestido con un pantalón de lona negro, playera blanca, con barba y pelo negro, quien saca una pistola y me la pone en la cara. Me grita, me sacude, me toma del hombro y me dice que le entregue mi celular. Quisiera resaltar que mi celular era el único celular que no estaba visible; mi mamá tenía su celular en la mano, el señor de la aseguradora tenía su celular en la mano porque estaba tomando las fotos del accidente, pero a la única que le piden el celular y a la que amenazan es a mí”, aseguró Van Tuylen.

Según explicó, el hombre hizo un disparo al aire para intimidarla y luego de robarle el teléfono corrió al otro lado de la calle, en dirección hacia un automóvil color negro tipo sedán que lo estaba esperando y huyó del lugar. La docente indicó que esto es sumamente “sospechoso” y demasiado “exagerado” para el robo de un celular.

“Quisiera resaltar aquí que el acto es bastante exagerado para el robo de un celular, entonces esto lo que me hace pensar, y nos hace pensar, es que esto es un acto dirigido y preparado”, aseguró.

Luego del robo y de los hechos ocurridos en esa fecha, Van Tuylen aseguró que el pasado jueves 16 de julio comenzó a ser víctima de ataques en la red social X por parte de una cuenta de «net center», en la que se tergiversan los hechos sobre el accidente y donde se le acusa directamente de haber atropellado a una persona, la cual murió a consecuencia del hecho, y posteriormente darse a la fuga. También aseguró que, en la publicación, se indicó que había sido capturada por la Policía Nacional Civil, pero que por “sus nexos” con la Vicepresidencia y el Ministerio de Gobernación había sido dejada en libertad, lo cual rechazó en su totalidad. También indicó que por ese motivo presentó la denuncia ante el MP para que se investigue a estas cuentas de «net center» y se proceda con lo conducente.

“Los hechos se amarran a la violencia institucional y a la persecución política que he sufrido por parte del usurpador Walter Mazariegos quien es parte de esta estructura criminal protegida por el Ministerio Público. Consuelo Porras se fue, pero la herencia se quedó y lo deja a él —Mazariegos— como herencia y a la red de netcenter como Yes Master que aprovecha la vulnerabilidad del evento y mi condición de mujer violentada para ejercer aún más violencia y amedrentarme para lograr silenciarme”, afirmó Van Tuylen.

Exigen investigación

Otros integrantes del grupo Usac-DIRE que acompañaron a la profesora a interponer la denuncia en el MP exigieron al fiscal general Gabriel García Luna que investigue y establezca la procedencia de estos ataques, así como la identidad de quienes están detrás de estas cuentas de «net center» que atacan a los estudiantes y docentes opositores de Walter Mazariegos.

“El fiscal general en recientes declaraciones manifestó que habían encontrado indicios de que, en el Ministerio Público, existía la posibilidad de que se filtrara información y de que se hiciera uso de netcenter incluso con el consentimiento de la fiscal anterior. Eso es de conocimiento público, lamentablemente seguimos viendo que esta gente que normalmente protege a los corruptos y que son aliados de Walter Mazariegos y el Consejo Superior Universitario siguen usando estos netcenter para seguir desacreditando, seguir mintiendo y crear zozobra y una amenaza constante al trabajo digno que se está haciendo por recuperar la Universidad de San Carlos”, afirmó Aníbal García, abogado e integrante del grupo Usac-DIRE, quien también acompañó a la docente afectada a interponer la denuncia en el MP.