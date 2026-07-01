La OEA cuestiona el segundo periodo de Walter Mazariegos como rector de la Usac

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala aseguró este miércoles que la asunción de Walter Mazariegos para un segundo período como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) no resuelve las dudas sobre la legalidad y legitimidad del proceso de reelección, ampliamente cuestionado desde 2022.

En un comunicado, la OEA indicó que la toma de posesión "no cierra una controversia institucional no resuelta" ni puede interpretarse como una validación automática del proceso, al recordar que la reelección ha estado acompañada por acciones judiciales pendientes, denuncias penales y cuestionamientos sobre la participación de votantes, elementos que, según el organismo, continúan afectando la confianza pública.

Una jornada marcada por protestas y enfrentamientos

Mientras la toma de posesión se desarrollaba mediante una sesión virtual del Consejo Superior Universitario (CSU) y Mazariegos confirmaba el inicio de su segundo mandato para el período 2026-2030, en los accesos al campus central se registraban manifestaciones de grupos a favor y en contra del rector.

En el ingreso por el Anillo Periférico y la avenida Petapa se reportaron momentos de tensión entre manifestantes, mientras observadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) permanecían en el lugar para verificar el desarrollo de la jornada.

Con el paso de las horas, la situación se intensificó. Desde el interior del campus fueron reportados lanzamientos de morteros, piedras, botellas, agua y otros objetos hacia el exterior, mientras manifestantes solicitaron la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC).

Fotografía de referencia. La tensión se reavivó en los accesos al campus central de la Usac, donde se registraron enfrentamientos, lanzamiento de objetos y morteros entre grupos a favor y en contra de la continuidad de Walter Mazariegos, mientras agentes de la PNC permanecían en el lugar. (Foto: Prensa Libre, Byron Baiza).

También circularon reportes sobre el uso de aparentes armas hechizas y balines, aunque la naturaleza de algunas detonaciones no ha sido confirmada de manera independiente por las autoridades.

La OEA pide resolver las acciones legales pendientes

La misión internacional recordó que fue creada a finales de 2025, a petición del Gobierno de Guatemala, con el objetivo de acompañar y fortalecer la institucionalidad democrática durante los procesos de renovación de autoridades en distintos órganos del Estado.

En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades judiciales y de control para que resuelvan con independencia las acciones legales aún pendientes relacionadas con la elección del rector.

Asimismo, enfatizó que las posibles irregularidades denunciadas no quedan resueltas únicamente con la toma de posesión y que corresponde a las instituciones competentes determinar las consecuencias jurídicas del proceso.

Una elección con impacto nacional

La OEA recordó que la crisis en la Universidad de San Carlos trasciende el ámbito académico debido a que la única universidad pública del país participa en las denominadas elecciones de segundo grado, mediante las cuales designa representantes en instituciones como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y la Contraloría General de Cuentas.

Por ello, el organismo reiteró que la transparencia y la certeza jurídica en los procesos internos de la universidad son fundamentales para fortalecer la institucionalidad democrática del país.

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