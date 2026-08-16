¿Cómo dirigirían la Contraloría? Los temas que deberán responder los aspirantes ante la postuladora

El 10 y 11 de septiembre la comisión de postulación programó las entrevistas a los aspirantes a contralor General, aunque no se ha definido si el ejercicio tendrá una ponderación en la valoración de méritos.

Los comisionados acordaron un temario base para que los futuros aspirantes expongan los planes para dirigir la institución. El propósito de la entrevista es formarse un mejor criterio en la votación para integrar la nómina de seis candidatos para dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La postuladora tiene que enviar ese listado al Congreso a más tardar el 22 de septiembre, para que el pleno de diputados nombre al contralor para el periodo 2026-2030.

Por no tener certeza de cuántos profesionales acudirán a la convocatoria, la comisión apartó dos días para celebrar las entrevistas, en donde cualquier comisionado es libre de formular preguntar directas a cada aspirante.

La comisión comenzó con sus sesiones de trabajo este 14 de agosto. En el primer encuentro se definió como sede el campus central de la Universidad Rafael Landívar (URL).

También se fijó el cronograma de trabajo, el reglamento interno y se autorizó correr pruebas psicométricas a los interesados, así como la designación de los secretarios de la comisión que auxiliarán al presidente, Miquel Cortés.

La postuladora se reunirá en horarios tentativos de 9 a 15 horas. Fotografía: Prensa Libre (Javier Gonzáles).

Lo que todavía queda pendiente es el perfil de los aspirantes que será elaborado martes 18 de agosto. La recepción de papelería será los días 21, 22, 24 y 25 de agosto.

Cada expediente se calificará con base en una tabla de gradación, una herramienta que pondera sobre 100 puntos los logros académicos, profesionales y éticos de cada aspirante.

Los temas

Uno de los temas que los comisionados desean escuchar de los aspirantes es conocer los lineamientos generales del plan de trabajo; este tema busca conocer si el profesional tiene realmente una estrategia a favor de la CGC.

Los comisionados esperan escuchar propuestas encaminadas en el resguardo de los fondos públicos; la manera en que van a evaluar el desempeño; y como estaría buscando fortalecer la institución.

El segundo tema es orientado a conocer sus capacidades sobre auditoria, para ver de que manera podrían dirigir la institución para velar por el buen uso del dinero, a manera de auditar de forma eficiente, eficaz y transparente.

Este tema generó debate entre los comisionados quienes buscaban encasillar e tema en “auditoria gubernamental”, pero finalmente la palabra gubernamental fue retirada.

El tercer tema es relacionado a la ética, buscando conocer de voz de los aspirantes como tomar decisiones independientes, sin ningún tipo de sesgo en caso fueran electos.