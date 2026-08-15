Postuladora para jefe de la Contraloría General de Cuentas convocará a los aspirantes la próxima semana

Guatemala

Postuladora para jefe de la Contraloría General de Cuentas convocará a los aspirantes la próxima semana

La comisión aprobó su cronograma marcando las fechas clave del proceso de renovación en la Contraloría General de Cuentas para el periodo 2026-2030.

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Las decisiones de la postuladora se toman con el voto mínimo de 18 de los 27 comisionados. Fotografía: Prensa Libre(Javier González).

La comisión de postulación para jefe de la Contraloría General de Cuentas planea elaborar su lista de seis candidatos el 18, 19, 20 y 21 de septiembre, según el cronograma aprobado por los comisionados.

Destinan cuatro días consecutivos de sesiones para conseguir los consensos entre los 27 comisionados que permitan entregar la nómina final de candidatos a tiempo, teniendo como plazo el 22 de septiembre.

Para incluir un nombre en la lista se requiere que al menos 18 comisionados estén de acuerdo, lo que podría hacer que la deliberación no sea tan inmediata como con la aprobación del cronograma y la sede de la postuladora.

Grupos de observación han identificado posibles bloques entre académicos; comisionados vinculados al rector de la USAC, Walter Mazariegos; y otro con trabajadores de la actual Contraloría General de Cuentas (CGC).

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Pero en la primera sesión, con la elección del secretario titular y el suplente, se identificó dos bloques de comisionados que tras 14 rondas de votación lograron designar a los comisionados para los puestos.

Milvia Elías, decana de Universidad Regional, es la secretaria titular; y Alexander Sac, del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE), el secretario suplente.

El presidente de la comisión Miquel Cortes en medio de los dos secretarios electos. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

El cronograma fue aprobado sin mayor complicación, debido a que los comisionados están conscientes que tienen poco tiempo para hacer el proceso de selección de los candidatos que buscan dirigir la CGC.

Además de la integración de la nómina existen otras fechas que son vitales para la transparencia del proceso y la participación ciudadana, que fueron incluidas en su calendario de trabajo.

Convocatoria, perfil y tachas

La próxima sesión de la postuladora será el martes 18 de agosto con una propuesta de agenda que incluye aprobar el acta de la primera sesión, elaborar el perfil de los candidatos, enlistar los requisitos de la convocatoria y su diseño.

En caso de que estos puntos ameriten extender la sesión se podría continuar el miércoles 19 de agosto, ya que los comisionados planean, de ser posible, trabajar de 9 a 15 horas, con la posibilidad extender determinadas sesiones.

Para el jueves 20 se espera que la comisión de manera formal convoque a los aspirantes a dirigir la CGC, haciendo la publicación en el Diario de Centroamérica y en dos más de mayor circulación.

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La siguiente sesión de trabajo se espera para el viernes 21 de agosto, el primero de los cuatro días habilitados para la recepción de expedientes en la sede del campus central de la Universidad Rafael Landívar (URL).

El sábado 22, lunes 24 y martes 25 de agosto son los días restantes para que los aspirantes presentes expedientes, pronosticando los observadores la última fecha con la mayor asistencia como ocurrió hace cuatro años.

En la postuladora se habilitó las fechas 7 y 8 de septiembre como los destinados para que la ciudadanía presente señalamientos contra los aspirantes, donde quedan descartados las objeciones anónimas.

Cada señalamiento debe de ir sustentado para que la postuladora determine si los tramita o no. De ser así también se habilitaron las fechas 10, 11 y 12 de septiembre para que los cuestionados presenten pruebas de descargo.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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