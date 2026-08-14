Postuladora para contralor General de Cuentas planea elaborar la lista de seis candidatos desde el 18 de septiembre

La comisión de postulación para jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) celebró su primera sesión de trabajo, en la que se confirmó a la Universidad Rafael Ladívar (URL) como sede y en la que se anunció como fecha tentativa para elaborar la nómina final de seis candidatos, el 18 de septiembre.

La postuladora comenzó con sus 27 integrantes y luego dio espacio a la elección de secretario titular y suplente, lo que ocasionó un primer pulso entre dos bloques de comisionados.

Pero para desentrampar la sesión, el presidente de la postuladora, el padre Miquel Cortés, rector de la URL, y para evitar retrasos innecesarios cambió su voto, con el argumento de que todos los candidatos reunían las capacidades para el puesto.

Finalmente, la comisión se inclinó por Milvia Elías, decana de Universidad Regional, como secretaria titular; mientras que Alexander Sac, del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE), fue nombrado secretario suplente.

La comisión también aceptó que el campus central de la URL sea la sede de la comisión de postulación, destinando desde ya salones exclusivos para el resguardo de la documentación que manejará la postuladora.

Durante esta primera reunión también acordaron un modelo base de temas para entrevistar a los futuros aspirantes, entre ellos, algunos inclinados a su conocimiento sobre auditorías y posible plan de trabajo.

También se aceptó que la comisión de postulación apruebe la realización de pruebas psicométricas, lo que ayudará a los comisionados al momento de decidir quiénes serán los seis candidatos remitidos al Congreso.

La nómina final

Durante la primera sesión, los comisionados también aprobaron su cronograma de trabajo, el calendario que les servirá de guía para respetar los plazos constitucionales para la renovación en la CGC.

Aunque el Congreso ha informado que la última fecha para recibir la nómina de candidatos es el 23 de septiembre, según los cálculos de la comisión de postulación es el 22 del mismo mes.

Por eso acordaron un calendario, sujeto a cambios, que prevé comenzar con la aprobación de la nómina final de candidatos desde el viernes 18 de septiembre.

Miquel Cortés, presidente de la comisión (al centro) junto a los secretarios electos para la comisión. Fotografía: Prensa Libre.

Pero los comisionados calcularon que esta decisión final puede llevar más de un solo día de sesión, por lo que extendieron la integración de esta nómina para el 19, 20 y 21 de septiembre.

Por cada nombre que sea incluido en esa lista de seis candidatos, la comisión, que se integra por 27 profesionales, deberá llegar al consenso mínimo de 18 comisionados, la cantidad requerida para la toma de decisiones.

Esa lista de seis candidatos para dirigir la CGC será enviada al Legislativo para que los diputados hagan la elección, nombrando en decisión de pleno, del contralor General de Cuentas para el período 2026-2030.

Señalamientos u objeciones

Además, los comisionados aprobaron en esta primera sesión su reglamento interno, y definieron aspectos relacionados a cómo van a ser convocados, la manera de tomar decisiones y la forma en la que la ciudadanía puede participar.

La comisión aceptará objeciones, popularmente conocidas como tachas, toda vez cumplan con una serie de requisitos autorizados por el pleno de la postuladora:

Consignar los datos de identificación de quien la presente

Mención específica del aspirante contra quien van los señalamientos

Establecer si el señalamiento se refiere a méritos de capacidad, idoneidad u honradez

Explicar la relación de hechos concretos y directos que motivan el señalamiento

Presentar elementos que sustenten los señalamientos

Los señalamientos deben presentarse de forma física y digital por medio de una USB

Los aspirantes señalados deberán presentar pruebas de descargo para refutar los cuestionamientos

No quieren razonar votos

El presidente de la postuladora propuso que todos los comisionados razonen su voto cuando sea la integración de la nómina final de seis candidatos, pero no todos los comisionados estuvieron de acuerdo con la norma de transparencia.

Hubo rechazo de algunos comisionados que no están de acuerdo con tener que explicar a quién van a apoyar para ser un potencial candidato a contralor General de Cuentas, según las ponencias de los profesionales.

“Tenemos que votar por cada aspirante, uno a uno, dar las razones que nos parezcan, que cada comisionado pueda opinar al respecto”, explicó el presidente Cortés.

Pero entre las voces en contra destacó el comisionado César Sarat, electo por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA), quien expuso: “No entiendo el hecho de estar dando razones”.

El profesional consideró que estar razonando votos en esta etapa puede ocasionar que la sesión se extienda de manera desmedida. “Si vamos a dar chance que alguien hable, se puede extender y será una cuestión tediosa”, opinó.

El tema hizo eco entre algunos comisionados de los colegios profesionales que finalmente consiguieron que la votación final permita el razonamiento de voto opcional, lo cual generó comentarios del presidente ante algunas sugerencias de omitir este razonamiento.

“Se debe razonar el voto, otra cosa es que uno no lo quiera razonar, pero es un derecho plasmar el voto (…) voto o no voto, porque considero que hay un impedimento no subsanado. La votación es el momento del juicio, donde el comisionado emite su voto a conciencia, si alguien no lo quiere hacer esta bien, pero no me pueden limitar”, puntualizó.

La próxima sesión de trabajo de la comisión de postulación para jefe de la CGC está prevista para el martes 18 de agosto, con un horario promedio para las sesiones de 9 a 15 horas.