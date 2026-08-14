Comienza el trabajo de la comisión de postulación para jefe de la Contraloría General de Cuentas

La comisión de postulación para la renovación de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para el periodo 2026-2030, quedó instalada y comenzó con sus sesiones de trabajo con la presencia de sus 27 comisionados.

Los profesionales presididos por el padre Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar (URL), tendrá que elaborar una nómina de seis candidatos a contralor general de Cuentas.

Para entregar esta lista de candidatos al Congreso la postuladora tiene hasta el 23 de septiembre, según el cálculo que ha hecho el Organismo Legislativo, lo que le da a la comisión poco más de un mes para cumplir con su misión.

Durante esta primera sesión la postuladora planea aprobar su reglamento; una guía para las entrevistas para los aspirantes; y definir la sede de trabajo para el resto de las sesiones, que finalmente acordaron que fuera la URL.

Para que la comisión logre tomar decisiones requiere como mínimo 18 de los 27 votos, quedando evidente dos bloques durante la elección del secretario y secretario suplente para la comisión.

Para el primer cargo fueron propuestos Jerson Tobar, de Universidad Da Vinci; Byron Cobar, del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA); Wilberto Rojas, del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE); y Milvia Elías, decana de Universidad Regional.

Los dos comisionados que reunieron la mayor cantidad de votos, sin llegar al mínimo, fueron los comisionados Tobar y Elías, en donde el presidente Cortés optó por cambiar su voto para desentrampar la comisión.

Miquel Cortés, presidente de la comisión, buscó acuerdos para desentrampar la comisión que no definía secretarios. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Cortés había apoyado a Tobar pero optó por cambiar su decisión para que la postuladora siguiera con los otros puntos de agenda, siendo posible la elección de Milvia Elías como secretaria titular.

Para la elección del secretario suplente ocurrió una dinámica similar sin que se llegara a acuerdos, en donde por segunda ocasión, esta vez por recomendación de un comisionado, el presidente Cortés volvió a cambiar su voto.

Esta decisión permitió desentrampar la votación y quedó electo Alexander Sac, del CCEE, como secretario suplente para la comisión de postulación a Contralor General de Cuentas.

Cortés en medio de la secretaria titular y de secretario suplente. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

La secretaria titular, hasta ahora, no ha sido vinculada con ninguno de los grupos que estarían buscando incidir en la comisión, mientras que Sac es asociado a una organización gremial que presuntamente tuvo apoyo de Walter Mazariegos, rector de la USAC, y de diputados del partido Vamos.