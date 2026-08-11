Miquel Cortés: “La comisión debe realizar su trabajo de selección de manera objetiva, transparente y ética”

La postuladora para contralor General de Cuentas se integra por 27 profesionales, bajo la dirección del padre Miquel Cortés, rector de Universidad Rafael Landívar (URL), quien espera alcanzar acuerdos para tener un trabajo objetivo.

Cortés enfrenta por segunda ocasión el desafío de presidir una comisión de postulación. En el 2024 fue electo presidente de la postuladora para la selección de candidatos para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ahora la tarea del rector, y del resto de profesionales, se enmarca en la renovación del jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), quien debe tomar posesión el próximo 13 de octubre.

La postuladora que preside Cortés debe procurar una lista de seis candidatos, para que el Congreso elija al sucesor de Frank Bode, actual contralor General de Cuentas.

Se definieron los últimos puestos para la comisión de postulación para contralor General de Cuentas. ¿Qué expectativas tiene ahora que se sabe quiénes son los comisionados?

Se espera que el Congreso de la República convoque a la juramentación de todos los comisionados; posteriormente, como presidente, convocaré a la instalación de la comisión.

Es importante que el Congreso actúe de manera expedita para cumplir con los plazos constitucionales. El trabajo de los comisionados debe ser objetivo, ético y profesional, garantizando siempre los mejores perfiles: personas probas y capaces para el cargo de Contralor General de Cuentas.

Invito a todos los comisionados, ya elegidos en su totalidad, a ejercer el mandato constitucional con legalidad, transparencia y objetividad.

La semana pasada el CPA eligió a los últimos 11 comisionados en medio de propaganda de ´último minuto. Fotografía: Guatemala Visible.

¿Identifica una comisión balanceada o existe una mayor cantidad de comisionados afines a determinado grupo o actor político?

Aún es prematuro dar una lectura definitiva sobre el balance de los perfiles de cada comisionado. Se habla de bloques de intereses sectoriales y políticos, pero la comisión no debe convertirse en un espacio político; para eso está el Congreso.

La comisión debe realizar su trabajo de selección de manera objetiva, transparente y ética, y en las primeras sesiones se irá construyendo un espacio de confianza y de trabajo constructivo entre los comisionados, orientado a la meta común.

Buscar acuerdos

Según observadores, Walter Mazariegos busca tener incidencia en esta comisión de postulación. ¿Usted lo ve así y qué tanto apoyo podría tener el rector de la USAC?

No se cuenta con evidencia sobre los intereses del señor Walter Mazariegos. De ser el caso, la comisión no es el espacio para la confrontación, sino para construir consensos en favor de una nómina óptima de candidatos a Contralor.

Se hará el máximo esfuerzo por alcanzar esos consensos, al margen de cualquier presión de grupo o interés particular.

Hay algunos amparos pendientes que cuestionan la participación de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y de la Universidad Americana. ¿Esto podría complicar el trabajo de la comisión?

Corresponde esperar la actuación del sistema de justicia al respecto. Algunas resoluciones podrían retrasar el trabajo de la comisión, lo cual no sería deseable.

Se apela al sentido común y a la legalidad, para que las decisiones favorezcan el objetivo de la comisión: cumplir en el tiempo establecido con la nómina de seis candidatos a presentar al Congreso de la República.

La URL proporcionó la sede de las postuladoras de Cortes en 2024 con un espacio amplio, con tecnología y seguridad para los documentos. Foto Prensa Libre.

¿Cuál será su propuesta para instalar la sede de la comisión de postulación?

Se propondrá el campus de la Universidad Rafael Landívar, zona 16, ciudad de Guatemala, específicamente el sector de la Cafetería Central. Es el mismo espacio que la Universidad puso a disposición de la Comisión de Postulación a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el proceso anterior.

Es un espacio adecuado que garantiza la participación ciudadana, la comodidad de los comisionados, los recursos tecnológicos necesarios y un ambiente propicio para la convivencia y el trabajo conjunto.