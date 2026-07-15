Miquel Cortés: “La Contraloría tiene que contribuir al Estado de derecho, no debilitarlo”

El presidente de la comisión de postulación para contralor general de Cuentas, Miquel Cortés, asegura que uno de los principales retos del proceso será “despolitizar” la lista de seis candidatos que deben presentar al Congreso.

El rector de Universidad Rafael Landívar (URL) fue electo por los directivos de 13 de las 17 universidades autorizadas en el país, para encabezar el proceso de renovación de la Contraloría General de Cuentas (CGC) que concluirá como la toma de posesión del contralor general para el periodo 2026-2030.

En el 2024 Cortés presidió la postuladora de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2024-2029.

En aquella ocasión, Cortés debió buscar consensos con abogados. Desde su actual cargo tendrá que buscar acuerdos con el gremio de contadores públicos, auditores y economistas. La comisión se integra por 27 personas: el presidente, 13 decanos de las facultades de contaduría pública, auditoría y economía, así como 13 representantes de los dos colegios profesionales que reúnen a los egresados de esas profesiones.

En el 2024 presidió la comisión de postulación para CSJ. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes de ese proceso que podría replicar?

Bueno, yo creo que el mejor aprendizaje fue el diálogo, fomentar el diálogo entre los comisionados, aunque a veces aparecían tensiones que es normal, porque venían con posiciones definidas.

A veces ese es el problema, que vienen ya posicionados con una idea o con una ideología concreta, nosotros debemos desarmarnos y buscar el bien común a través de los mejores profesionales para ejercer ese puesto tan importante en el Estado.

El aprendizaje que yo tuve fue que, al final, pues, nos sentimos todos como amigos y contribuyendo a, en aquel caso, fue al nombramiento de la lista a candidatos a magistrados de la CSJ.

El diálogo es fundamental y generar esos espacios para buscar siempre la verdad, la transparencia y la objetividad.

Los retos

En el proceso del 2024 hubo muchos amparos. ¿Espera una situación similar?

El amparo es un derecho constitucional, entonces todo el mundo está en su libertad de presentar amparos. Algunos de ellos, en aquella ocasión, fueron espurios.

Por ejemplo, si se acuerdan, se cuestionó mi nacionalidad, mi condición de ministro de culto. En este caso, la Ley de Comisiones de Postulación no plantea un impedimento en esta línea, distinto a la Comisión para el Tribunal Supremo Electoral, que rige con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ahora nos regimos por la Ley de Comisiones Postulaciones y por la Constitución.

Miquel Cortés durante la dirección de postuladora a CSJ del 2024.(Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Siempre habrá gente inconforme y que buscará otros intereses, pero nosotros estamos dispuestos a afrontar la verdad y a afrontar que el proceso salga adelante, porque es un servicio al país, en definitiva.

Considerando el papel de la CGC en el siguiente proceso electoral del 2027 ¿cuáles son los principales retos de la comisión de postulación?

Bueno, primero despolitizar esta lista de seis, que sean personas profesionales, probos, honrados, que tengan una visión de servicio al país, que crean en la Constitución y en la democracia, y que quieran contribuir al Estado de derecho.

Al fin y al cabo, es una función pública del Estado, la Contraloría tiene que contribuir al Estado de derecho, no debilitarlo, al contrario, fortalecerlo, para mí ese es el criterio fundamental de un candidato a Contralor General de Cuentas.

¿Cuáles son las fortalezas que tiene la URL para ser sede de una nueva comisión de postulación?

Tenemos fundamentalmente los espacios disponibles, como saben. Tenemos parqueo, accesibilidad, pero no solamente para la comisión, sino también que haya accesibilidad para la prensa y los movimientos sociales y la sociedad civil.

Nosotros garantizamos, como hicimos la otra vez, que ustedes, los medios de comunicación se sientan cómodos y tengan su espacio digno.

También que los comisionados tengan también su espacio de privacidad en cierto modo, pero también que se sientan cómodos en un espacio que podamos usar porque la tarea es de todos, deliberar los mejores candidatos de cara a presentar al Congreso.