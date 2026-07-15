Rectores eligen a Miquel Cortés de la URL como presidente de la postuladora para contralor

El Foro de Rectores eligió a Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar (URL), como presidente de la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas.

La decisión se adoptó de manera unánime y con esto se define la dirección del último de los procesos de relevos de cargos públicos para este año.

El presidente de la postuladora trabajará con los 13 decanos de las facultades económicas de las universidades; y con los 13 profesionales seleccionados por los colegios profesionales de contaduría pública, auditoría y economistas.

La comisión de postulación tiene como objetivo convocar a los aspirantes al cargo, evaluar sus perfiles, calificarlos y finalmente, elaborar una lista de seis candidatos para que el pleno del Congreso eliga al contralor para el periodo 2026-2030.

La sesión del Foro de Rectores comenzó a las 11:14 horas, luego que el diputado Luis Contreras, presidente del Congreso, cedió las instalaciones del Congreso a los académicos para celebrar su asamblea.

La reunión, según lo acordó el Foro de Rectores el pasado 10 de julio, se desarrolló de manera pública en el Palacio Legislativo, permitiendo la presencia de observadores y medios de comunicación.

“La decisión es de suma importancia para la institucionalidad del país, nos corresponde elegir a quien presidirá la comisión de postulación con independencia e imparcialidad”, dijo Fidel Reyes Lee, rector de Universidad Rural y actual presidente del Foro de Rectores, quien también es diputado del bloque Bienes Nacional (Bien).

Los candidatos

Reyes Lee, tras recordar la dinámica de la votación y verificar la asistencia mínima de nueve votos, abrió el espacio para propuestas, dando la palabra al rector Mynor Cordón, rector de Universidad Regional.

El académico expuso que se tiene la responsabilidad de buscar a un presidente que sea “amante de la justicia, firme y honesto”, cualidades que asegura mantiene el padre Miquel Cortés, rector de Universidad Rafael Landívar (URL).

El rector Raúl Arévalo, rector de Universidad Internaciones, secundó la candidatura de Cortés, quien aceptó ser candidato para la comisión de postulación a Contralor General de Cuentas.

También Mynor Herrera, rector de Universidad Panamericana, propuso a Roberto Moreno, rector de Universidad del Valle de Guatemala (UVG), propuesta que fue secundada por Universidad de Occidente; pero el rector Moreno optó por no aceptar la candidatura, dejando solamente a un candidato.

Ahora el presidente de la comisión de postulación electo, debe de esperar la elección de los comisionados restantes de los colegios profesionales y la juramentación del Congreso, para posteriormente convocar y coordinar el proceso de renovación de la CGC.