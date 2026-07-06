Rector de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo renuncia a dos semanas de la elección de presidente de la postuladora a CGC

Una de las 17 universidades que tiene que nombrar al presidente de la postuladora a contralor Genera de Cuentas, se quedó sin rector; se trata de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo.

Erbin Fernando Osorio Fernández notificó al Foro de Rectores que presentó su renuncia al cargo de rector, misma que quedó vigente desde el 1 de julio, confirmó una fuente cercana a la universidad.

Esta renuncia se da a menos de dos semanas de que el Foro de Rectores debe reunirse para elegir al presidente de la postuladora; una cita prevista para el 15 de julio, en el Congreso de la República.

Los rectores deberán nombrar, por mayoría, al jefe de esta última postuladora del 2026, cuya elección dejará una lista de seis candidatos para jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), dejando la elección a cargo del pleno de diputados.

La Universidad Juan José Arévalo Bermejo es fuertemente relacionada con Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quien es señalado de permanecer en la rectoría bajo un supuesto fraude electoral.

Fuentes cercanas a las universidades, que prefieren no ser citadas, han confirmado que Mazariegos tiene intención de conseguir la presidencia de esta postuladora.

Analistas identifican que esta elección será clave para las Elecciones Generales del 2027, ya que quien controle la CGC podría influir en quién compite por un puesto de elección popular, ya que la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, o finiquito, es un requisito indispensable para poder participar.

La Universidad Juan José Arévalo Bermejo estuvo inmersa en una controversia hace varias semanas, debido a que utilizó en su página web fotografías de la Universidad Rafael Landívar, que fueron retiradas luego de un reclamo público de las autoridades de esa casa de estudios.