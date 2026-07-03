La disputa por la elección de rector en la Usac aumentó la presión y dejó entrever las posibles fisuras en la CC

La Corte de Constitucionalidad (CC) enfrenta una aparente nueva división por las acciones legales por la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), eso según analistas que han evaluado el trabajo de la Corte en las últimas semanas.

La discusión que rodea la reelección del rector, que para algunos se concretó mediante un fraude electoral en la universidad, centra la atención, una vez más, en una CC que no ha cumplido tres meses de su instalación.

La presidencia en este primer año de la Corte, para el periodo 2026-2027, la tiene la magistrada Annabella Morfin, por ser la integrante de mayor edad de los magistrados titulares.

Pero desde que comenzó la CC, analistas identificaron un bloque conformado por los magistrados titulares Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera, a los que se suman los suplentes Luis Rosales, Claudia Paniagua y Luis Aguirre Pumay.

El otro bloque, el minoritario, queda conformado por Morfín y Astrid Lemus, como magistradas titulares, acompañadas de sus suplentes María Jocholá y Luis Fernando Bermejo.

Fuentes constitucionales, en condición de anonimato, reconoció que hay molestias en cómo se dirige la Corte, y en las últimas semanas por los retrasos en la manera en que la presidenta programaba los casos, sobre todo los relacionados con la elección de rector de la Usac.

Testimonios de personas del círculo cercano del pleno constitucional, aseguran que las acciones legales en contra de Mazariegos estuvieron en la agenda, se discutieron y se tomaron las decisiones; sin embargo, al momento de firmar, se retiraban de la discusión y no quedaba en firme lo decidido.

Se inhibe

La Usac es la única universidad pública de Guatemala, lo que mantiene en la opinión pública el debate sobre su rector y el aparente fraude con el que, según algunos, logró su continuidad.

Algunas de las primeras resoluciones en el caso de la Usac iban firmadas por el grupo de Molina, Ochoa y Rivera, y los votos en contra de Morfin y Lemus. Sin embargo, esto no significaba una división, declaró el magistrado Roberto Molina Barreto, quien explicó en una entrevista para este medio, que la mayoría de casos se resuelven de manera unánime y pocos generaban divisiones.

Mediante un oficio el magistrado Molina Barreto señala anomalías en la dirección de la @CC_Guatemala indicando que se que limita su libertad de criterio e independencia judicial, por lo que se inhibe de conocer cualquier asunto relacionado a la elección del rector de USAC. pic.twitter.com/tszBYA2rn0 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) June 15, 2026

Molina Barreto, quien fue señalado públicamente de cabildear apoyos para Mazariegos en la CC, decidió apartarse de los casos que tengan que ver con la elección de rector y, desde el 15 de junio, los temas de la Usac los conoce su suplente, Luis Rosales.

No programa

El pasado 30 de junio, un día antes de la nueva toma de posesión de Mazariegos en la Usac, la presidenta de la CC impuso un plazo corto a una sala de Apelaciones para rendir un informe.

Esos documentos requeridos eran por una apelación que presentó la Procuraduría General de la Nación (PGN), que buscaban reactivar un amparo para anular la sesión universitaria donde fue reelecto Mazariegos.

Los abogados de la PGN expusieron aparentes ilegalidades en esa sesión que fue validada por el Consejo Superior Universitario (CSU), pero una Sala decidió suspenderlo.

Los integrantes de Usac, Dignidad y Resistencia (Usac-DIRE), opinaron que esa apelación podía frenar la continuidad de Mazariegos, incluso mantenían la esperanza con que Morfin convocara a pleno, pero al final de la noche de ese 30 de junio no sucedió.

“Nos preocupa que un tema de intereses nacional, como lo es lo relacionado con la elección de rector, la CC, al día de hoy, no haya programado conocer las acciones que pudieron haber frenado la toma de posesión de Walter Mazariegs”, dijo el abogado Edwin Orozco, integrante de Usac-DIRE.

Mazariegos finalmente tomó posesión del cargo el 1 de julio.

Vota a favor

El 30 de junio la CC sí programó un amparo, pero este fue presentado por el equipo legal de la Usac, buscando, a manera de prevención, que se le ordenara al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, proteger el campus central.

Entre los argumentos de ese amparo señalaban el posible riesgo que grupos con intereses particulares llegaran a la sede universitaria; a criterio de la mayoría de los magistrados, era oportuno otorgar la protección.

Annabella Morfín fue nombrada por el presidente Bernardo Arévalo. Fotografía: EFE/ Mariano Macz.

Esa votación tuvo el voto en contra de la magistrada Lemus, quien fue electa por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), quien explicó que no había razón para apoyar ese amparo.

“Las manifestaciones públicas que motivan la preocupación de la postulante se han desarrollado de manera pacífica, sin que se evidencie la materialización de los hechos”, justifica Lemus en su voto en contra.

Pero a diferencia de otros casos, en esa solicitud de amparo, Morfin, quien fue designada por el presidente Bernardo Arévalo, voto a favor del amparo, junto a Dina Ochoa, Julia Rivera y el suplente de Molina Barreto, Luis Rosales.

USAC y sus abogados obtienen amparo y la @CC_Guatemala ordena al ministro de Gobernación resguardar el campus central de la USAC ante el riesgo de acciones de confrontación de grupos con intereses particulares, según equipo legal de la universidad. Presidenta de CC votó a favor. pic.twitter.com/LK6GnNyA1X — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) July 1, 2026

¿Afín a Mazariegos?

Otro inconveniente que detecta la oposición universitaria es que la magistrada titular Julia Rivera no se ha apartado de los casos, debido a que ella fue electa como magistrada por el CSU de Mazariegos.

Esa relación la califican como un conflicto de interés directo, que aseguran ha pasado inadvertido en las sesiones de pleno, y no han podido accionar legalmente contra ello porque en la CC no se cuenta con la figura de recusación, para apartar a un juez en caso de ver posible falta de objetividad.

Julia Marisol Rivera Aguilar fue nombrada magistrada por el CSU que lidera Mazariegos. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Los abogados de U, además Usac-DIRE aseguran que al menos tres casos contra Walter Mazariegos fueron asignados a la magistrada Rivera, quien deberá de proponer una futura resolución cuando la presidenta Morfin los programe para discusión ante el pleno. El haber sido designada por la Usac, y que su exesposo sea parte de la dirección de la universidad podría comprometer su objetividad, sostiene Usac-DIRE.

Esperan resoluciones

Para el abogado Orozco, es necesario que la presidencia de la CC ponga los casos como prioridad, debido a que no hacerlo puede afectar el rumbo de la administración de la Usac.

“Dentro de las obligaciones de la CC se encuentra poder convocar a pleno, reunirse en cualquier día y cualquier hora; por lo tanto, sí está en las funciones de la CC reunirse hasta de madrugada o fines de semana”, indica.

Por su parte Edie Cux, analista de Acción Ciudadana, identifica que el caso del rector vino a dividir, todavía más a la CC, de la que esperaría que se programen a la brevedad los casos.

“Con esto que pasa en la Usac se ven las distintas facciones dentro de la CC. La Usac es muy importante para el tema de la comisión de postulación para contralor general de Cuentas y para las elecciones generales, donde la CC está inmersa”, recordó Cux.

Sin respuesta

Otro caso donde la representación del Organismo Ejecutivo, en este caso la suplente, votó opuesto con la representación del Cang, el aparente grupo minoritario, fue cuando la CC resolvió a favor de Alejandro Sinibaldi, quien se libró de un juicio por aparente corrupccón.

Ante los señalamientos de los analistas, se enviaron consultados con el departamento de comunicación de la CC, buscando una postura institución o bien de la magistrada presidenta, pero al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.