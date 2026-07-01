CSU nombra a la cúpula que acompañará a Walter Mazariegos en su segundo mandato como rector de la Usac

Guatemala

CSU nombra a la cúpula que acompañará a Walter Mazariegos en su segundo mandato como rector de la Usac

Tras consolidar su toma de posesión, Mazariegos propuso a los profesionales que trabajarán a su lado en direcciones y puestos de alto mando en la Usac.

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En sesión virtual el CSU nombra a altos mandos de la universidad para acompañar la gestión de Walter Mazariegos: Fotografía: USAC.

La primera decisión de Walter Mazariegos en su segundo período como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), fue nombrar a su equipo de confianza, recibiendo el respaldo del Consejo Superior Universitario (CSU), que aprobó las propuestas de nombramientos.

Los cargos quedaron aprobados por la mayoría de los integrantes del CSU que votaron a favor de los propuestos por Mazariegos, quien comenzó este 1 de julio su segundo período como rector de la Usac, del 2026 al 2030.

Mazariegos tomó posesión sin tener Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, documento conocido como finiquito. La razón son denuncias que le presentó la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Algunos integrantes de la oposición universitaria y diputados advirtieron de que no tener este documento le hacía no apto como candidato a rector el pasado 8 de abril, reafirmando que sin esa constancia tampoco podía asumir este 1 de julio.

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Fuentes de la CGC explicaron que Mazariegos sigue sin tener finiquito, ya que no presentó acciones legales o solicitudes de revisión que buscarán obligar a la entidad que le extendiera el documento.

Por su parte, una fuente cercana a la Usac explicó, bajo condición de anonimato, que las autoridades universitarias entre los requisitos para optar al cargo de rector no incluyeron el finiquito.

Trabajadores de la Usac se reunieron para celebrar el nuevo periodo del rector. Fotografía: USAC.

Además, explicó la fuente, que dentro de las leyes y reglamentos de la Usac tampoco se contempla la exigencia de este documento para poder participar en eventos electorales o bien asumir a los diferentes cargos de la universidad.

Las imágenes muestran un grupo de trabajadores en respaldo al rector. Fotografía: USAC.

La toma de posesión de Mazariegos para el nuevo período se dio alrededor de las 7 horas, en donde el rector firmó el acta en compañía de algunas autoridades universitarias, comenzando así su nueva gestión.

Los nombramientos

Uno de los hombres de mayor confianza y cercanía a Mazariegos es Luis Fernando Cordón Lucero, que volvió a ser nombrado como secretario general de la Usac.

Según organizaciones de fiscalización y la oposición de Usac, Dignidad y Resistencia (Usac-DIRE), Cordón le asegura un vínculo directo a Mazariegos con la magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), Julia Rivera, de quien fue esposo.

El CSU votó a favor de Rivera, quien en las últimas decisiones relacionadas a la Usac ha participado sin presentar excusas por posibles conflictos de intereses, respaldando con sus votos la continuidad de Mazariegos.

Pero otros de los nombramientos hechos van encaminados al control de las finanzas de la Usac y su propio sistema de auditoría interno, junto a otros puestos de carácter administrativo.

Secretario, direcciones y financiero

  • Luis Fernando Cordón Lucero, secretario general
  • Francisco Peralta, tesorero y director general financiero
  • Edgar Danilo Morales Arías, contador
  • Byron Felipe Aguilar Sigüenza, auditor
  • Luis Pedro Ortiz de León, director general de Administración
  • Brenda Asunción Marroquín Miranda, director general de Docencia
  • Wendy López Dubón, director general de Extensión
  • Alice Patricia Burgos Paniagua, director general de Investigación

Directores de Centros Universitarios

  • Orcelio Hernández García, Centro Universitario de Baja Verapaz
  • Kenneth Issu Estrada Ruíz, Centro Universitario de Chimaltenango
  • Aquilina Elizabeth Ruano y Ruano, Centro Universitario de Jutiapa
  • Gregorio Lol Hernández, Centro Universitario de Quiché
  • Astrid Desiree Argueta del Valle, Centro Universitario de Retalhuleu
  • José Alberto Godínez Rodríguez, Centro Universitario de Sacatepéquez
  • Marina Mercedes Lec de León, Centro Universitario de Sololá
  • Carlos Humberto Aroche Sandoval, Centro Universitario de Totonicapán
  • Jorge Luis Roldán Castillo, Centro Universitario de Santa Rosa
  • Julio Romeo Castro Gúzman, Centro Universitario de Sur Oriente/Jalapa
  • Erwin Gonzálo Eskenasy Morales, Centro Universitario de Norte/Cobán
  • Aldo Antonio de León Fernandéz, Centro Universitario de Sur Occidente/Mazatenango

Para los últimos tres centros el CSU hace la salvedad de que en julio debe hacerse la convocatoria para elección de director, debiéndose realizar a más tardar en septiembre de este año.

Directores de Escuelas No facultativas e Instituto

  • Ronald Giovanni Morales Sánchez, Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y el Deporte
  • Lidey Magaly Portillo Portillo, Escuela de Ciencias Lingüísticas
  • Jorge Marcelo Ixquiac Cabrera, Escuelas de Ciencias Físicas y Matemáticas
  • Walfre Estrada Reyes, Escuela Superior de Arte
  • José Lara Samayoa Lara, Escuela de Ciencia Política
  • Keneth Lubeck Corado Esquivel, Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur

Cambios en Derecho

También este 1 de julio el CSU aprobó la elección en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, para una próxima toma de posesión del profesional que fue electo Vocal III de la Junta Directiva de esa unidad académica.

Neto Velásquez es del grupo afín al actual decano de Derecho de la Usac. Fotografía: Redes Sociales.

El profesional que asume el cargo es Neto Velásquez, quien resultó ganador con el movimiento Adelante Derecho, afín al actual decano de la facultad, Henry Arriaga.

Quien deja el cargo de Vocal III es Herlmer Reyes, quien estuvo en el puesto con el respaldo de Plataforma de Profesionales por el Derecho y Unidos por el Derecho, vinculado al exrector, Estuardo Gálvez.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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