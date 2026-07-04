Arévalo espera una resolución de la CC que permita repetir el proceso electoral para rector de la Usac

El presidente Bernardo Arévalo, en entrevista con Prensa Libre, reiteró la postura del Ejecutivo respecto de la situación de la Universidad de San Carlos (Usac) y aseguró que el Gobierno mantiene acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para cuestionar el proceso que llevó a Walter Mazariegos a la rectoría para un segundo periodo.

Según Arévalo, las irregularidades denunciadas durante la elección de autoridades universitarias han provocado una afectación no solo a los sectores involucrados directamente, sino también al país en general y al acceso a la educación superior pública.

El mandatario indicó que el Ejecutivo espera una resolución de la CC que permita repetir el proceso electoral y elegir autoridades que cuenten tanto con respaldo legal como con legitimidad ante la comunidad universitaria.

Respecto de los pronunciamientos del diputado Samuel Pérez sobre el asunto, Arévalo evitó profundizar y señaló que corresponde a Pérez explicar sus posiciones públicas sobre el conflicto en la casa de estudios.

El 1 de julio, Walter Mazariegos tomó posesión para un segundo periodo al frente de la Usac, en medio de manifestaciones a favor y en contra.

Los ingresos al campus central de la Usac fueron escenario de disturbios, donde grupos denunciaban que Mazariegos tomó posesión en medio de una serie de acciones legales por supuestas irregularidades.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Mazariegos agradeció a las autoridades universitarias y a los cuerpos electorales que votaron por él y lo apoyaron para renovar su permanencia en el cargo.

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