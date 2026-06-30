Juan Rodríguez desiste de su nominación para ser embajador de EE. UU. en Guatemala

Juan Rodríguez retiró su nominación para convertirse en embajador de Estados Unidos en Guatemala, de acuerdo con fuentes en Washington consultadas por Prensa Libre este 30 de junio.

La decisión marca un cambio en el proceso diplomático, luego de que compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, paso previo a una eventual votación para confirmar su nombramiento.

Su retiro deja nuevamente vacante la nominación para la embajada estadounidense en Guatemala, cargo que permanece sin un titular confirmado desde la salida del diplomático de carrera Tobin Bradley, quien concluyó su misión en el país semanas atrás.

Mientras Washington designa a un nuevo candidato y este completa el proceso de confirmación en el Senado, la sede diplomática continúa bajo la dirección de un encargado de negocios.

Defendió agenda antimigratoria

Durante su comparecencia ante el Comité en abril pasado, Rodríguez dejó claro que, de ser confirmado, impulsaría la política exterior de la administración de Donald Trump hacia Guatemala.

En su intervención sostuvo que el país es un "socio vital" para Estados Unidos, pero argumentó que la migración irregular, el narcotráfico y la creciente influencia de China representan desafíos que deben abordarse con mayor firmeza.

Rodríguez respaldó la línea del gobierno de Trump al plantear como prioridad reforzar la cooperación para frenar la migración irregular, acelerar las deportaciones de personas sin autorización para permanecer en Estados Unidos y combatir las redes de tráfico de personas.

También afirmó que buscaría que la cooperación bilateral produzca resultados medibles en materia de seguridad, especialmente en la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, señaló que promovería una relación orientada a proteger los intereses económicos estadounidenses y expresó preocupación por la influencia de China en la región.

Durante la audiencia también insistió en que la asistencia y los programas financiados por Estados Unidos deben estar sujetos a una mayor rendición de cuentas y alinearse con las prioridades de la política "America First" impulsada por Trump.

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