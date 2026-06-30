Departamento de Estado confirma el retiro de la candidatura de Juan Rodríguez, y así queda la representación diplomática de EE. UU. en Guatemala

El proceso de nominación de Juan Rodríguez como embajador de Estados Unidos en Guatemala llegó a su fin este 30 de junio, luego de que el diplomático retirara su candidatura, confirmó a Prensa Libre una fuente en Washington.

Rodríguez había sido nominado el 9 de marzo por el presidente Donald Trump para ocupar la representación diplomática en Guatemala.

Como parte del procedimiento, su designación debía ser evaluada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, instancia encargada de celebrar una audiencia, emitir una recomendación y, posteriormente, someter la nominación a votación del pleno.

El 28 de abril, Rodríguez compareció ante ese comité para presentar su plan de trabajo. Aunque en esa sesión no se votó su confirmación, la audiencia representó un paso clave dentro del proceso.

De haber obtenido el respaldo del Senado, el diplomático habría presentado sus cartas credenciales al presidente Bernardo Arévalo, requisito para asumir oficialmente el cargo de embajador en Guatemala.

Sin embargo, este 30 de junio decidió retirar su postulación, por lo que la embajada estadounidense en el país continúa sin un embajador designado.

Trump deberá nombrar a un nuevo embajador para Guatemala

Al ser consultado por este medio, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que Juan Rodríguez retiró su nominación para ocupar el cargo de embajador en Guatemala. Además, señaló que ahora se espera que el presidente Donald Trump designe a un nuevo candidato en las próximas semanas.

"El señor Rodríguez retiró su nominación para servir como embajador de los Estados Unidos en Guatemala. Esperamos que el presidente Trump nomine a un nuevo candidato en un futuro próximo".

Así ha cambiado la representación diplomática de EE. UU. desde enero

El relevo en la representación diplomática estadounidense fue anunciado a inicios de año.

El 7 de enero, el presidente Bernardo Arévalo informó durante La Ronda que el entonces embajador Tobin Bradley, quien ocupaba el cargo desde febrero de 2024, le había comunicado personalmente su traslado a una nueva misión diplomática.

Posteriormente, el 16 de enero, Bradley publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales.

#EmbBradley: Al acercarse el momento de mi partida hacia una nueva asignación, quiero detenerme y reflexionar sobre este tiempo tan especial que viví junto a ustedes. Me despido profundamente agradecido por la confianza que me brindaron y por permitirme ser parte de su historia.… pic.twitter.com/58BQtBk5Ql — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 16, 2026

Desde entonces, la embajada ha estado dirigida por Encargados de Negocios. El primero fue John Barrett, quien asumió el 22 de enero y posteriormente fue trasladado a Venezuela en abril.

John Barrett, quien estuvo fue Encargado de Negocios en Guatemala de enero a abril de 2026. Foto, captura de pantalla RRSS Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

Desde el 16 de abril, Jorgan Andrews se desempeña como encargado de negocios en Guatemala, de acuerdo con información oficial de la Embajada de Estados Unidos.