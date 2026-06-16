Arévalo mantiene cautela ante declaraciones de EE. UU.; analistas ven una estrategia diplomática

El pasado fin de semana, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó durante una entrevista que pronto se estarían dando operaciones con efectivos militares estadounidenses en territorio guatemalteco, con el objetivo de combatir a los carteles y grupos del crimen organizado.

Durante la conferencia de prensa realizada por el presidente y otros funcionarios en la sede del Insivumeh, el presidente Bernardo Arévalo fue cuestionado nuevamente sobre el asunto y las declaraciones del funcionario norteamericano.

“Hemos sido claros en el tipo de solicitud de apoyo que hemos hecho alrededor de equipamiento, capacitación, entrenadores, consejeros, integración de sistemas de información de inteligencia, de manera que podamos trabajar muy efectivamente y como siempre lo hemos hecho, dentro del marco de la legislación vigente guatemalteca”, afirmó.

Sin embargo, el presidente Arévalo aún no ha sido claro sobre las razones por las cuales Estados Unidos continúa afirmando que pronto se realizarán operaciones militares con efectivos del país norteamericano en territorio guatemalteco.

Evitar roces

A criterio de Jorge Ortega Gaitán, analista y experto en políticas públicas, la actitud del presidente Arévalo ha sido “muy prudente y acertada”.

Explicó que, en política, el silencio y la ambigüedad calculada son herramientas claves para evitar fricciones diplomáticas, tanto a nivel interno como con los Estados Unidos. Ortega Gaitán ejemplificó este extremo con una metáfora.

“Acuérdense de que nos tardamos dos, máximo tres años en aprender a hablar bien y 60 para aprender a callar, ¿verdad? Y en la política es el arte de convencer. Y prácticamente el 70% es callar, y desviar el tema o bajarle la sintonía, pero bueno, como cabeza del Estado, es una declaración que evita roces innecesarios, tanto para el frente nacional como para Washington”, explicó.

Respuesta diplomática

Por su parte, el analista Mario Mérida consieró que la actitud del gobernante es prudente y propia de un “diplomático con experiencia”.

“Conociendo la experiencia diplomática del presidente, creo que está actuando con la prudencia de un diplomático. Es decir, hasta que no tenga una carta o una solicitud específicamente que describa lo que se supone pueden venir a hacer aquí —a Guatemala— las tropas norteamericanas, no va a dar una respuesta concreta”, aseguró.

Según Mérida, la actitud del presidente no es de “indecisión o debilidad”, sino de una estrategia diplomática bien manejada. Además, hizo énfasis en que, para que se dé en el país una incursión militar estadounidense, se deben llevar a cabo todas las gestiones legales correspondientes, principalmente relacionadas con la soberanía y el orden constitucional de Guatemala.

“Eso solo puede ocurrir si al final se plantea como un convenio de cooperación formal que tiene que llegar al Congreso de la República, no solo por la cuestión de la soberanía y el orden constitucional, sino porque también en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica también se establecen algunos -pasos-”, explicó.

En este aspecto, Ortega Gaitán agregó que es poco probable un escenario de este tipo, pero tampoco lo descarta. En su lugar, anticipó un incremento en el apoyo por parte de los Estados Unidos en inteligencia, tecnología de punta y una mejor coordinación y comunicación con las fuerzas armadas nacionales.

“No es una intervención militar propiamente dicha, que van a venir los marines y van a tomar posesión del terreno. Cómo están las relaciones creo que no se daría ese extremo, pero si se incrementara el apoyo en inteligencia con tecnología de punta”, aseguró Ortega.

Señala permisividad del Gobierno

Mérida añadió que las declaraciones dadas por los funcionarios estadounidenses también son producto de "la permisividad" que el Gobierno ha tenido, como consecuencia del apoyo que constantemente se ha solicitado a los Estados Unidos, en distintos ámbitos.

“Recuérdense que se han llenado la boca como guatemaltecos, algunos funcionarios de gobierno, que rápido acuden al FBI para que explique tal cosa. Y ahora han acudido también al gobierno norteamericano para la construcción de puentes, el ferrocarril, los aeropuertos, etcétera, etcétera. Entonces eso, digamos, de una u otra manera, empodera a los funcionarios norteamericanos para poder hacer esas aproximaciones públicas, sin que exista realmente una carta de intención, por lo menos”, aseguró.

Importancia para EE. UU.

Ortega Gaitán resaltó que Guatemala representa un punto estratégico para los Estados Unidos y, dentro de la política de seguridad que el presidente de ese país impulsa en el continente, es por ello que se hace constante referencia al país en sus planes.

“Guatemala está en el paso, está en un punto estratégico porque todo lo que es droga, armas, migración no legal, todo pasa por Guatemala. Desde hace años —Estados Unidos— ya no nos consideran el patio trasero, sino la frontera sur”, concluyó Ortega.