Arévalo destaca rol del Ejército en combate al crimen organizado y narcotráfico

Este viernes 12 de junio se realizó el acto de graduación de la promoción número 163 de damas y caballeros de la Escuela Politécnica, el cual estuvo encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y contó con la participación de autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional, altos mandos del Ejército y autoridades de la Escuela Politécnica.

De esta promoción egresaron 25 caballeros y dos damas cadetes, quienes recibieron el despacho de subteniente en el arma de Infantería y en los servicios de Policía Militar y Transmisiones. También concluyeron sus estudios de formación militar y académica con el grado de licenciatura en Tecnología y Administración de Recursos.

En su discurso, el mandatario destacó que los nuevos oficiales se integran a la institución armada y son parte fundamental del proceso de modernización y del combate al crimen organizado que desarrolla actualmente en el Ejército de Guatemala.

“El oficial del presente y del futuro no puede limitarse a las capacidades marciales tradicionales. Debe saber conducir operaciones con sistemas modernos de comunicación, de vigilancia, de movilidad, de análisis de información, inteligencia, interoperabilidad y mando y control”.

Parte importante de la lucha contra el narcotráfico

En su discurso, el presidente también hizo énfasis en la importancia que el Ejército tiene en la lucha contra las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado, donde destacó que los nuevos cadetes también forman una “parte integral” de esta lucha, así como del resguardo de las fronteras y de la soberanía del país, para evitar que estas estructuras continúen ampliando sus operaciones.

“El Estado de Guatemala debe responder al crimen organizado con firmeza, de forma coordinada, legal y permanente. Una respuesta que proteja nuestras fronteras y nuestra soberanía, que resguarde a nuestras comunidades y que preserve el futuro que nuestra juventud merece. Ustedes son parte integral, indispensable de esa respuesta a partir de hoy”, afirmó Arévalo.

Arévalo destacó que la preparación continua y la adaptación tecnológica de los nuevos oficiales son indispensables para que puedan enfrentar amenazas como el crimen organizado. También enfatizó que la lucha contra el narcotráfico “no es una opción, sino una obligación” para la institución armada.

“Frente a esa amenaza, la lucha frontal contra el narcotráfico es una prioridad nacional. El Estado de Guatemala debe responder al crimen organizado con firmeza, de forma coordinada, legal y permanente”, aseguró.

En ese sentido, el presidente fue claro en los objetivos que el Ejército y sus nuevos oficiales deberán llevar a cabo, los cuales son la protección de las fronteras para evitar el ingreso de drogas, armas y el tráfico ilegal; la defensa de la soberanía, con la finalidad de evitar que el crimen organizado controle los territorios, y el resguardo comunitario, mediante seguridad a nivel local.