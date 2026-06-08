Arévalo afirma que visita del jefe del Comando Sur simboliza el trabajo estratégico con EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico

En la conferencia de prensa conocida como La Ronda, el presidente Bernardo Arévalo fue consultado sobre la visita del general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de EE. UU., y también sobre la capacitación a kaibiles guatemaltecos.

En la conferencia este lunes 8 de junio, Arévalo remarcó que la visita del funcionario estadounidense ha sido un gesto que simboliza el trabajo estratégico realizado junto con el Gobierno de Estados Unidos en el combate al crimen organizado transnacional, en especial en la lucha contra el narcotráfico.

Recordó que, desde el inicio de su gobierno, hicieron una declaratoria para que Guatemala no fuera territorio libre para el tráfico de drogas, y la primera decisión fue establecer la operación Cinturón de Fuego, que comenzó en Huehuetenango y San Marcos y luego se extendió a la frontera con Honduras y El Salvador.

Dijo que esa operación permite afirmar el control de las áreas territoriales y evitar que los grupos del narcotráfico y del crimen organizado circulen libremente por el país.

Resaltó los resultados en la incautación de droga por medio del transporte marítimo y las capturas de extraditables por delitos ligados al narcotráfico.

Según Arévalo, Guatemala tiene planteada una estrategia contra el narcotráfico que se ha implementado y, en este combate, han contado con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos a distintos niveles.

Además, han colaborado con los grupos que interceptan droga en alta mar y han recibido equipo para esas acciones.

Remarcó que, gracias a la colaboración, también se levantó el embargo para la compra de armas.

Añadió que han desarrollado la relación con Estados Unidos sobre la base de un interés común, aunque entienden que el narcotráfico es una amenaza para el país y para las instituciones democráticas a todo nivel.

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Informó que la visita del general Francis L. Donovan constituye un reconocimiento al papel que Guatemala desempeña en el combate al narcotráfico que afecta a la región.

Afirmó que Donovan vino a Guatemala “como expresión de esa relación continua y conjunta”.

Añadió que el ministro de la Defensa, Henry Saenz, discutió con Donovan los planes de seguridad de Guatemala, pues este busca conocer las estrategias planteadas, en torno a las cuales se ha solicitado apoyo.

Resaltó que la visita es un ejemplo de la proximidad estratégica entre ambos países.

Kaibiles en Estados Unidos

Informó que un grupo de 42 kaibiles guatemaltecos participa en un curso de reforzamiento de combate en la jungla, como parte de las acciones contra el narcotráfico.

Dijo que trabajan en la solicitud hecha a Estados Unidos para elevar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, por medio de una carta enviada a ese país.

Además, mantienen conversaciones para determinar qué se puede hacer en cada caso.

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