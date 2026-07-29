Comunitario
Estos son los sectores de Antigua Guatemala que se quedarán sin agua por mantenimiento de la red eléctrica
Vecinos de Antigua Guatemala deberán abastecerse de agua con anticipación, ya que este jueves 30 de julio se suspenderá temporalmente el servicio.
La suspensión temporal del servicio de agua afectará sectores como el Parque Central, Santa Rosa, barrio de La Merced, San Bartolomé Becerra y San Pedro El Panorama, entre otros, debido a un mantenimiento programado de EEGSA. Fuente: Municipalidad de Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Tomada del Facebook Municipalidad Antigua Guatemala)
Los vecinos de varios sectores de Antigua Guatemala deberán tomar previsiones este jueves 30 de julio, debido a una suspensión temporal del servicio de agua entubada provocada por trabajos de mantenimiento programados en la red de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), informaron fuentes oficiales.
La Municipalidad de Antigua Guatemala informó, por medio de sus canales oficiales, que los trabajos estarán a cargo de EEGSA y afectarán el funcionamiento de los pozos municipales de distribución, los cuales dependen del suministro de energía eléctrica para operar.
Según el aviso oficial, el mantenimiento eléctrico se desarrollará de 6.00 a 19.00 horas, período durante el cual habrá interrupciones en el servicio de energía en algunos sectores y, como consecuencia, se suspenderá temporalmente el abastecimiento de agua en distintas áreas del municipio.
La comuna explicó que la medida responde exclusivamente a las labores de mantenimiento programadas por la distribuidora eléctrica y que los trabajos buscan prevenir fallas futuras en la red.
Entre los sectores que permanecerán sin energía eléctrica, de acuerdo con el reporte de EEGSA citado por la municipalidad, se encuentran los alrededores de la 1ª. a la 2ª. avenida Norte y de la 1ª. a la 4ª. calle Oriente, además de las colonias Alameda Santa Rosa y Candelaria.
Por otra parte, la suspensión del servicio de agua potable afectará a los sectores de Santa Rosa, Parque Central, barrio de La Merced, calle Ancha de los Herreros, 1ª. avenida Sur y Norte, 3a calle, área de Capuchinas, calzada Santa Lucía Sur y Norte, San Bartolomé Becerra, San Pedro El Panorama, 7ª. calle y 9ª. calle.
Ante esta situación, la Municipalidad de Antigua Guatemala recomendó a los vecinos recolectar y almacenar con anticipación el agua necesaria para cubrir sus actividades diarias durante la jornada en que se ejecutarán los trabajos.
Caja de datos
Suspensión temporal del servicio de agua potable
Fecha: Jueves 30 de julio de 2026
Horario del mantenimiento de EEGSA: De 6.00 a 19.00 horas
Motivo: Trabajos de mantenimiento programado en la red eléctrica de EEGSA.
¿Por qué se suspende el agua?
Los pozos de distribución de agua potable funcionan con energía eléctrica, por lo que la interrupción del servicio eléctrico impedirá su operación.
Sectores sin energía eléctrica (según EEGSA):
- Alrededores de la 1ª. a la 2ª. avenida Norte
- De la 1ª. a la 4ª. calle Oriente
- Colonias Alameda Santa Rosa
- Candelaria
Sectores sin agua potable:
- Santa Rosa
- Parque Central
- Barrio de La Merced
- Calle Ancha de los Herreros
- 1a avenida (Sur y Norte)
- 3a calle
- Área de Capuchinas
- Calzada Santa Lucía (Sur y Norte)
- San Bartolomé Becerra
- San Pedro El Panorama
- 7a calle
- 9a calle
Recomendación de la municipalidad:
- Recolectar y almacenar agua con anticipación para cubrir las necesidades del día.
Fuente: Municipalidad de Antigua Guatemala, canales oficiales.
*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.