Estos son los sectores de Antigua Guatemala que se quedarán sin agua por mantenimiento de la red eléctrica

Los vecinos de varios sectores de Antigua Guatemala deberán tomar previsiones este jueves 30 de julio, debido a una suspensión temporal del servicio de agua entubada provocada por trabajos de mantenimiento programados en la red de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), informaron fuentes oficiales.

La Municipalidad de Antigua Guatemala informó, por medio de sus canales oficiales, que los trabajos estarán a cargo de EEGSA y afectarán el funcionamiento de los pozos municipales de distribución, los cuales dependen del suministro de energía eléctrica para operar.

Según el aviso oficial, el mantenimiento eléctrico se desarrollará de 6.00 a 19.00 horas, período durante el cual habrá interrupciones en el servicio de energía en algunos sectores y, como consecuencia, se suspenderá temporalmente el abastecimiento de agua en distintas áreas del municipio.

La comuna explicó que la medida responde exclusivamente a las labores de mantenimiento programadas por la distribuidora eléctrica y que los trabajos buscan prevenir fallas futuras en la red.

Entre los sectores que permanecerán sin energía eléctrica, de acuerdo con el reporte de EEGSA citado por la municipalidad, se encuentran los alrededores de la 1ª. a la 2ª. avenida Norte y de la 1ª. a la 4ª. calle Oriente, además de las colonias Alameda Santa Rosa y Candelaria.

Por otra parte, la suspensión del servicio de agua potable afectará a los sectores de Santa Rosa, Parque Central, barrio de La Merced, calle Ancha de los Herreros, 1ª. avenida Sur y Norte, 3a calle, área de Capuchinas, calzada Santa Lucía Sur y Norte, San Bartolomé Becerra, San Pedro El Panorama, 7ª. calle y 9ª. calle.

Ante esta situación, la Municipalidad de Antigua Guatemala recomendó a los vecinos recolectar y almacenar con anticipación el agua necesaria para cubrir sus actividades diarias durante la jornada en que se ejecutarán los trabajos.

Caja de datos

Suspensión temporal del servicio de agua potable

Fecha: Jueves 30 de julio de 2026

Horario del mantenimiento de EEGSA: De 6.00 a 19.00 horas

Motivo: Trabajos de mantenimiento programado en la red eléctrica de EEGSA.

¿Por qué se suspende el agua?

Los pozos de distribución de agua potable funcionan con energía eléctrica, por lo que la interrupción del servicio eléctrico impedirá su operación.

Sectores sin energía eléctrica (según EEGSA):

Alrededores de la 1ª. a la 2ª. avenida Norte

De la 1ª. a la 4ª. calle Oriente

Colonias Alameda Santa Rosa

Candelaria

Sectores sin agua potable:

Santa Rosa

Parque Central

Barrio de La Merced

Calle Ancha de los Herreros

1a avenida (Sur y Norte)

3a calle

Área de Capuchinas

Calzada Santa Lucía (Sur y Norte)

San Bartolomé Becerra

San Pedro El Panorama

7a calle

9a calle

Recomendación de la municipalidad:

Recolectar y almacenar agua con anticipación para cubrir las necesidades del día.

Fuente: Municipalidad de Antigua Guatemala, canales oficiales.

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