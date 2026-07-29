Oficialismo no consigue acuerdos para aprobar el subsidio al combustible

La intención de aprobar de urgencia nacional el subsidio a los combustibles estuvo lejos de concretarse en la sesión de este miércoles 29 de julio. Ninguna bancada apostó a favor del subsidio propuesto por el Ejecutivo.

El aparente mal manejo en el primer subsidio aprobado por la emergencia del costo de la gasolina y el diésel hizo que algunos diputados, incluidos antiguos aliados del oficialismo, dudaran en darle el respaldo en primera instancia a la propuesta presentada por Bernardo Arévalo el pasado lunes.

La jornada legislativa se concentró en otros temas propuestos por varias bancadas, entre ellas reformas a la ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (Iusi), el cual fue derogado para las viviendas particulares y reclasificado para los inmuebles comerciales, así como una prórroga hasta diciembre al pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV),

Los diputados también atendieron la petición de un grupo de veteranos militares que pedía una ampliación de 36 meses a la Ley de Desarrollo Integral para poner al día los pagos que debe cumplir el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Luis Contreras, presidente del Congreso, atendiendo solicitudes de los oficialistas y otras bancadas que ayer también presentaron propuestas para paliar los incrementos al precio de combustibles, convocó a una nueva sesión de jefes de bloques para este jueves, a las 14 horas, con el objetivo de construir consensos.

Para esta sesión, además de los diputados, se espera la asistencia de los ministros de Finanzas; Economía; Energía y Minas; así como el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para que expliquen los detalles técnicos que fundamentan la solicitud del Ejecutivo.

Si esta reunión permite resultados positivos a favor del Gobierno, se estaría convocando a una nueva sesión plenaria para el próximo viernes 31 de julio, donde se estaría impulsando de urgencia nacional el subsidio sugerido por Arévalo.

La jornada

Durante la plenaria el Congreso emitió tres decretos que no formaban parte de las solicitudes oficialistas; por el contrario, podrían perjudicar al Gobierno y su planificación financiera para concluir el año.

Se aprobó una nueva reforma a la Ley de Desarrollo Integral, para que el Ministerio de Desarrollo Social termine de pagar a los veteranos militares el aporte de Q36 mil, ya que algunos habían dejado de recibir el pago por los plazos de la ley original.

Los diputados también eliminaron el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) para las propiedades que funcionan como viviendas, propuesta que fue impulsada por acuerdo multipartidario en el que no estaba incluido el oficialismo.

El diputado Inés Castillo de la UNE fue uno de los que impulsó las reformas al IUSI. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

Finalmente aplazaron la fecha para pagar el Impuesto de Circulación de Vehículos que era este 31 de julio, con la aprobación legislativa ahora el pago de este impuesto llega hasta el 31 de diciembre de este año.

Sin embargo, cuando la agenda llegó al tema de subsidio nadie estaba convencido de discutirlo y la sesión se suspendió por falta de quorum. Todavía el pasado martes el presidente Arévalo pidió el apoyo a diputados de la Comisión Permanente del Congres para impulsar el subsidio, propuesta que llegó a la plenaria sin ningún tipo de acuerdo.

Diputados de Cabal, Visión con Valores (Viva), y los disidentes del oficialismo que impulsan el comité pro formación Raíces, presentaron contrapropuestas que ahora compiten con la oficial.

Debe ser prioridad

Los diputados Elmer Palencia, del bloque Valor; y Orlando Blanco, de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), ambos integrantes de la Junta Directiva, destacan que la crisis de los combustibles debe de ser prioridad.

“Se aprobaron varias cosas, pero lo más importante que era atender la emergencia, y no se atendió. El bloque Valor estaba dispuesto a apoyar iniciativas por el tema de combustibles, pero es algo que el Congreso deja pendiente”, lamentó Palencia.

Para Palencia, es necesario que en las siguientes reuniones se consigan los acuerdos. “Una semana más sin que se apruebe algo para apoyar al pueblo de Guatemala, es algo que los vecinos y la población termina sufriendo por los altos costos”, agregó.

Por su lado el diputado Blanco reconoce que todas las bancadas están consientes de la situación, pero señala que la complejidad radica en la variedad de las propuestas.

El diputado recordó que hay bancadas que ya han planteado que el subsidio abarque a todos los combustibles, otros buscan cambios en los montos del subsidio, y existen sugerencias más profundas que van a la suspensión de ciertos impuestos.

“Ahora le toca otra vez a la junta directiva y a los jefes de bloques discutir para ver las alternativas en la discusión de la escalada de precios, acá, de nuevo, hay consensos en buscar solucionar, pero no hay acuerdos en cuál es la ruta que se debe seguir”, concluyó.

“No es un fracaso”

La iniciativa de ley 6801 busca una readecuación presupuestaria por Q3 mil 480 millones, buscando un aporte de Q12 al galón de diésel y de Q3 al galón de gasolina regular.

Durante la sesión, que duró más de siete horas, los oficialistas no buscaron en ningún momento alguna moción para intentar que la propuesta fuera aprobada de urgencia nacional.

Victoria Godoy Palala, líder del oficialismo, dijo que la sesión no fue un fracaso, porque se continúa con la construcción de consensos.

Luis Contreras, presidente del Congreso, observa con seriedad el desarrolló de la sesión. Fotografía: Prensa Libe (Moisés Xec).

“No es un fracaso porque ni siquiera la sometimos a votación, lo que estamos buscando son los consensos, es un tema complicado que no tiene una respuesta fácil, estamos buscando los consensos porque requerimos 107 votos -para aprobarla de urgencia nacional-, y hoy el oficialismo tiene 8”, reconoció la diputada.

Godoy Palala sin embargo se calificó como optimista para la sesión de jefes de bloques, en donde ve una oportunidad de conseguir los votos necesarios para una futura sesión legislativa que permita aprobar la propuesta oficial.

“La propuesta del subsidio dejamos que se leyera, dejamos que siga su camino, ya tenemos una sesión con jefes de bloques y con algunos ministros, porque existen dudas alrededor del proyecto”, indicó.