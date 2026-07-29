Congreso elimina el IUSI para viviendas y lo mantiene para inmuebles comerciales

El Congreso de la República aprobó este miércoles 29 de julio el artículo 1 de las reformas a la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), durante la discusión por artículos. Entre los cambios figura la eliminación de ese gravamen para los inmuebles destinados a vivienda y el mantenimiento de la tasa de 9 por millar para los inmuebles de uso comercial, informaron fuentes legislativas.

Mediante una moción privilegiada, la iniciativa de reformas a la Ley del IUSI fue conocida por el pleno, pese a que la agenda de la sesión incluía varias iniciativas.

La normativa, convertida en el Decreto 18-2026, elimina el cobro del IUSI para los inmuebles destinados a vivienda, de uso residencial y mixto. Para los inmuebles de uso comercial, establece una tarifa diferenciada según el valor inscrito del bien, con tasas de 3, 6 y 9 por millar, de la siguiente manera:

De Q0 a Q500,000 , 3 por millar .

, . De Q500,000.01 a Q1,000,000 , 6 por millar .

, . De Q1,000,000.01 en adelante, 9 por millar.

El decreto que contiene las reformas será remitido al Organismo Ejecutivo para su sanción y posterior publicación en el diario oficial, con el fin de que entre en vigor.

Algunos diputados justificaron su interés en reformar la Ley del IUSI porque, según sus criterios, el impuesto se basa en la propiedad del bien y no en la capacidad económica real del contribuyente, presume que todos los propietarios pueden pagar, sin evaluar su situación económica, aplica el mismo cobro a casos distintos, lo que podría generar desigualdad, y porque puede afectar bienes esenciales, como la vivienda, si no se considera la situación del contribuyente.

Posturas contrarias

El debate también generó posiciones encontradas entre diputados y alcaldes. Mientras algunos sectores consideraban necesario revisar el modelo de cobro para aliviar la carga tributaria, autoridades municipales advirtieron que una reducción drástica o la eliminación del IUSI afectaría directamente los ingresos destinados a servicios, infraestructura y funcionamiento de las comunas.

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) manifestó que, aunque la ley necesita actualizarse tras más de 25 años de vigencia, eliminar el impuesto podría comprometer las finanzas municipales.

ANAM se pronuncia

La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) afirmó que reconoce la necesidad de actualizar la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), vigente desde hace casi 30 años. Sin embargo, expresó su preocupación por la aprobación del Decreto 18-2026, al considerar que modifica la legislación sin consenso con las municipalidades y pone en riesgo las finanzas de los 277 municipios que perciben ingresos por ese tributo.

La entidad señaló, mediante un comunicado, que los recursos provenientes del IUSI financian servicios y obras municipales, entre ellos el mantenimiento de agua potable, drenajes, aceras y caminos, además del pago de personal en áreas como educación, salud y limpieza. Según la ANAM, una reducción de esos ingresos comprometería la continuidad de programas y proyectos que impactan directamente en la población.

Asimismo, sostuvo que la autonomía municipal depende de contar con recursos propios y que el IUSI ha contribuido a fortalecer la independencia financiera de los gobiernos locales. Añadió que los municipios con mayor inversión en obra pública también son aquellos donde existe una mayor cultura de pago del impuesto y mejores niveles de desarrollo económico.

Ante ese escenario, la ANAM hizo un llamado al Congreso de la República para instalar una mesa de trabajo con participación de las municipalidades, con el objetivo de discutir un modelo de financiamiento que garantice recursos suficientes para los gobiernos locales sin poner en riesgo la prestación de servicios públicos ni el desarrollo de las comunidades.

Con información de Sandy Pineda

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El Congreso de la República aprobó el artículo 1 de las reformas a la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) durante la discusión por artículos, entre ellas la disposición que elimina el impuesto para los inmuebles destinados a vivienda y mantiene la tasa de 9 por millar… pic.twitter.com/p6FDYD6h5T — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) July 29, 2026