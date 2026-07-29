Congreso prorroga por 36 meses más el apoyo económico para veteranos militares

Con 119 votos a favor, los diputados aprobaron el decreto 17-2026, que contiene las reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral, por medio de la cual se mantiene, por un lapso de 36 meses más, la entrega del apoyo económico de Q1 mil para los veteranos militares inscritos en el programa.

Según lo establecido en el nuevo decreto, dicha prórroga permitirá que todos los beneficiarios del programa que hayan tenido inasistencias justificadas para la entrega del aporte mensual puedan incorporarse nuevamente, sin perder el beneficio, y así completar las asignaciones que tienen pendientes.

El decreto estipula que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) deberá continuar con la ejecución de los desembolsos pendientes hasta completar las 36 asignaciones económicas contempladas. Con esta disposición se garantiza que las personas que ya forman parte del programa y no han recibido los 36 pagos estipulados podrán continuar en este, bajo las nuevas disposiciones, lo que asegura la continuidad del apoyo económico.

Con esta disposición, los beneficiarios del programa podrán completar el apoyo económico de Q36 mil, lo que evita exclusiones por interrupciones temporales. El decreto también establece que el aporte económico estará exento de impuestos y podrá entregarse al cónyuge del beneficiario en caso de fallecimiento.

Asimismo, se incluyó un artículo transitorio que establece una capacitación extraordinaria para la acreditación de la corresponsabilidad ambiental, para que, por única vez, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) implemente los mecanismos para realizar la evaluación, certificación y registro de la jornada de capacitación para beneficiarios de los padrones del 2023 y del 2024 que tengan pagos pendientes.

Fines políticos y clientelares

Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), afirmó que esta dinámica del Congreso es "doblemente demagógica" y está vinculada directamente con motivos electorales y clientelares, ya que, por un lado, impulsa iniciativas que "aumentan el gasto público", como los pagos a exmilitares, pensiones y otros gastos. Por otro lado, deroga otras fuentes de ingresos para el Estado, como los impuestos a las herencias y donaciones y el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).

"Es una inconsistencia que no va a soportar en un corto plazo, porque están aumentando, sin ningún criterio técnico, el gasto. Todos estos meses han sido solo aumentos en gasto, no hay contrapartidas y, además, están reduciendo impuestos. Es un tema doblemente demagógico. Y este tema del aumento —al tiempo de la ley— significa votos. Este tema de los militares no son hechos aislados, sino que están yendo a buscar el voto a diferentes grupos", aseguró el experto.