Gobierno plantea nuevo subsidio de Q12 al diésel y Q3 a la gasolina regular

El presidente Bernardo Arévalo anunció este viernes 24 de julio que presentó al Congreso de la República una iniciativa de ley para otorgar un subsidio temporal de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular, programa para el que el Ejecutivo prevé destinar Q3 mil 480 millones, con el fin de mitigar el impacto del alza en los combustibles sobre la economía de las familias guatemaltecas.

Durante un mensaje a la nación, el mandatario explicó que el incremento en los precios del diésel y las gasolinas repercute no solo en el costo de movilizarse, sino también en las tarifas del transporte público, el precio de los alimentos y otros productos de consumo, debido al efecto que tiene sobre la cadena de distribución.

Arévalo atribuyó el encarecimiento de los combustibles al aumento del precio internacional del petróleo, provocado por el conflicto bélico en Oriente Medio, y afirmó que Guatemala enfrenta una crisis que también afecta a otros países de la región.

El gobernante aseguró que la iniciativa busca brindar un alivio inmediato a los consumidores y sostuvo que los recursos para financiar el subsidio provendrán de una reorganización de las finanzas públicas, sin recurrir a endeudamiento adicional. Añadió que el apoyo estaría vigente hasta finales de este año, siempre que el Congreso apruebe la propuesta.

"Nuestro gobierno está poniendo primero el cuidado de la economía familiar de los guatemaltecos y no los intereses de grupos que quieren aprovecharse para sacar réditos políticos", afirmó.

El presidente sostuvo que el subsidio representa una alternativa más rápida y efectiva que otras propuestas, como la suspensión temporal de impuestos o el establecimiento de precios máximos para los combustibles, las cuales, según indicó, requerirían procesos legales que retrasarían su aplicación.

Arévalo recordó que el mecanismo de apoyo implementado meses atrás permitió reducir el impacto del incremento en los precios internacionales del petróleo y contribuyó a contener la inflación, por lo que considera que la medida demostró ser efectiva para proteger el poder adquisitivo de las familias.

Asimismo, instó a los diputados a conocer y aprobar la iniciativa con celeridad para que el subsidio pueda aplicarse lo antes posible en las estaciones de servicio.

El mandatario informó, además, que el Ejecutivo instaló una mesa técnica para evaluar medidas adicionales que puedan implementarse si la crisis internacional de los combustibles se prolonga más allá del período previsto para el subsidio.

Finalmente, aseguró que el Gobierno escucha las demandas de los sectores que han manifestado su preocupación por el incremento en el precio de los combustibles y reiteró que la aprobación de la iniciativa constituye una respuesta inmediata para aliviar la carga económica de los hogares guatemaltecos.

Protestas y bloqueos

El anuncio presidencial ocurrió mientras Guatemala registraba bloqueos en carreteras estratégicas y caravanas de vehículos hacia el centro de la capital en rechazo al aumento de los combustibles.

Taxistas, mototaxistas y transportistas de carga realizaron movilizaciones que afectaron la circulación vehicular en distintos puntos del área metropolitana y en departamentos del norte y occidente del país.

Las manifestaciones comenzaron después de que venciera el subsidio estatal aprobado en abril por el Congreso, el cual destinó Q2 mil millones para reducir temporalmente el precio de las gasolinas y el diésel.

La Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala suspendió las protestas que había convocado para este viernes y anunció que esperaría conocer el contenido de las medidas del Ejecutivo antes de definir nuevas acciones.

Sin embargo, la gremial reiteró que un subsidio directo al combustible no representa una solución estructural para los problemas financieros que enfrenta el transporte colectivo.

"Durante varios meses los operadores hemos absorbido pérdidas económicas sin recibir un apoyo efectivo que permita recuperar la sostenibilidad del servicio. En ese contexto, consideramos que un nuevo subsidio directo al combustible ya no representa una solución real para el sector ni para la continuidad de la operación", indicó la organización en un comunicado.

Sectores mantienen posturas encontradas

Mientras el Gobierno apuesta nuevamente por un subsidio para contener el impacto económico, las principales cámaras empresariales han manifestado su rechazo a este tipo de medidas por considerar que incrementan la carga para las finanzas públicas y trasladan el costo al endeudamiento del Estado.

Por su parte, transportistas independientes y representantes del sector informal continúan exigiendo medidas adicionales, entre ellas la suspensión de impuestos aplicados a la importación de combustibles.

Precios superan los Q43 por galón

De acuerdo con el monitoreo más reciente del Ministerio de Energía y Minas, en el área metropolitana el galón de gasolina superior se cotiza, en promedio, en Q41.07 en modalidad de autoservicio y Q42.10 en servicio completo.

La gasolina regular registra un promedio de Q40.07 en autoservicio y Q41.08 en servicio completo.

El diésel alcanza un promedio de Q42.26 por galón en autoservicio y Q43.19 en servicio completo, aunque en algunas estaciones de servicio supera los Q43 por galón.*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.