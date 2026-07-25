Guatemaltecos reciben con desconfianza subsidio anunciado por altos precios de los combustibles

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Guatemaltecos reciben con desconfianza subsidio anunciado por altos precios de los combustibles

Opiniones mixtas ha generado el subsidio temporal ante el incremento de los precios de los combustibles en Guatemala, anunciado por el Gobierno de Bernardo Arévalo.

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Tráfico en Guatemala tras anuncio de subsidio por el precio de la gasolina

Tras el anuncio de un subsidio para mitigar los precios de los combustibles en Guatemala, muchos han recibido la noticia con "desconfianza" o sin hacerse mayores expectativas. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

La propuesta del Gobierno de otorgar un subsidio temporal a la gasolina regular y al diésel generó opiniones divididas entre los guatemaltecos.

Mientras algunos consideran que podría representar un alivio económico, otros dudan de su efectividad y de que el beneficio llegue a tiempo.

El presidente Bernardo Arévalo anunció una iniciativa de ley que plantea un apoyo de Q3 por galón de gasolina regular y Q12 por galón de diésel, vigente hasta finales de este año, si el Congreso aprueba la medida.

Para Adiel López, el subsidio tendría poco impacto, pues considera que el incremento en los precios de los productos y servicios seguirá afectando el bolsillo de la población, por lo que duda de que represente un beneficio real.

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Mientras el Gobierno apuesta nuevamente por un subsidio para contener el alza de los combustibles, crece el debate sobre si esta medida realmente beneficia a los consumidores o solo traslada el costo a las finanzas públicas sin resolver el problema de fondo.

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En la misma línea, Marvin Guevara opinó que cualquier apoyo económico es positivo, aunque advirtió que el beneficio podría tardar en llegar y que la población necesita soluciones inmediatas ante el aumento del costo de vida.

El subsidio anunciado por el Gobierno plantea un apoyo de Q3 por galón de gasolina regular y Q12 por galón de diésel. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Por su parte, Flor Ambrocio expresó preocupación por la forma en que se financiaría el subsidio y consideró que este tipo de medidas podría afectar las finanzas del Estado si no se administra adecuadamente.

Dora Lara, quien se identificó como adulta mayor, señaló que el alza en los combustibles repercute directamente en los precios de los productos básicos, situación que golpea con mayor fuerza a quienes viven con ingresos limitados.

Los guatemaltecos han tenido opiniones divididas con respecto al subsidio temporal para mitigar los precios de los combustibles. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

En contraste, Gerber Pineda consideró que el subsidio podría ayudar a reducir parte del impacto económico que enfrentan los consumidores y beneficiar a los sectores más afectados por el incremento en los precios de los combustibles.

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El Gobierno sostiene que el aumento en los combustibles responde a factores internacionales y asegura que el subsidio sería financiado mediante una reorganización del presupuesto nacional, sin recurrir a nueva deuda pública.

El anuncio del subsidio ocurrió luego de una serie de bloqueos en Guatemala el pasado 24 de julio donde al menos ocho carreteras del país fueron obstaculizadas. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Sin embargo, antes del anuncio del subsidio, el rechazo de algunos sectores se hizo notar el 24 de julio, cuando al menos ocho carreteras del país fueron bloqueadas.

Las movilizaciones, que expresaban su rechazo al alza de los precios, afectaron rutas en Chimaltenango, Huehuetenango, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Sacatepéquez, Villa Canales e Izabal.

Lea también: Cuáles son las razones de los aumentos en los precios de los combustibles

ESCRITO POR:

Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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