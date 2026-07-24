“El subsidio y el combustible caro es lo mismo”: el debate por la nueva ayuda del Gobierno ante el alza de los combustibles

El nuevo subsidio propuesto por el Gobierno para reducir el precio de los combustibles volvió a dividir opiniones. Mientras algunos lo consideran un alivio inmediato para los consumidores, otros sostienen que solo traslada el costo a las finanzas públicas y aplaza la búsqueda de soluciones de fondo para enfrentar el constante incremento de los precios.

La medida también reavivó la discusión sobre el impacto que tendría en el presupuesto del Estado, la efectividad de este tipo de apoyos temporales y las alternativas para reducir el costo de los combustibles sin recurrir nuevamente a subsidios financiados con recursos públicos.

El tema fue analizado durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde se abordó la propuesta del Ejecutivo de subsidiar el diésel y la gasolina regular, las protestas registradas este viernes por el alza de los combustibles, las demandas de los transportistas y las dudas sobre si el subsidio representa una solución sostenible o únicamente una medida temporal.

Subsidio o reducción de impuestos

Durante el análisis, uno de los principales cuestionamientos fue que el subsidio no elimina el costo del combustible, sino que cambia la forma en que este se financia.

Los panelistas señalaron que el consumidor puede percibir un alivio al momento de abastecerse; sin embargo, afirmaron que esos recursos finalmente provienen de los impuestos que recauda el Estado.

El debate sobre el subsidio a los combustibles reavivó las discusiones sobre su impacto en las finanzas públicas y las alternativas para reducir los precios. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También plantearon que una reducción temporal de algunos tributos aplicados a los combustibles podría representar un beneficio más directo para los usuarios, en lugar de recurrir nuevamente a un subsidio.

En ese contexto, advirtieron que el problema del precio de los combustibles es estructural y que el país necesita impulsar mayor competencia en el mercado e inversiones que permitan reducir los costos a largo plazo.

Protestas y demandas

El programa también dio seguimiento a las manifestaciones registradas este viernes en distintos puntos del departamento de Guatemala.

En Villa Hermosa, grupos de manifestantes bloquearon varias rutas para exigir acciones ante el aumento en el precio de los combustibles, lo que provocó complicaciones para cientos de automovilistas y usuarios del transporte público.

Manifestantes exigen una reducción de los impuestos a los combustibles y cuestionan la propuesta de otorgar un nuevo subsidio. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Durante la cobertura, varios ciudadanos manifestaron su inconformidad por los efectos de los bloqueos, mientras que, horas después, los manifestantes retiraron los obstáculos tras dialogar con las autoridades y el paso fue restablecido.

De forma paralela, pilotos de taxis, microbuses y mototaxis realizaron una caravana hacia el Congreso de la República para entregar un memorial en el que rechazaron un nuevo subsidio.

Los transportistas reiteraron que la alternativa debería ser la reducción de impuestos sobre los combustibles y advirtieron que continuarán con manifestaciones pacíficas si no reciben una respuesta a sus demandas.

Una medida temporal

Durante el debate también se analizó el anuncio del presidente Bernardo Arévalo de impulsar un subsidio de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular, iniciativa que deberá ser conocida por el Congreso de la República.

Los panelistas coincidieron en que la propuesta busca mitigar el impacto inmediato del incremento en los precios; sin embargo, expresaron dudas sobre su alcance debido a que tendría una vigencia limitada y no resolvería las causas que provocan las constantes alzas en los combustibles.

Transportistas y otros sectores mantienen posturas encontradas sobre la propuesta de subsidiar el diésel y la gasolina regular. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Asimismo, señalaron que persiste una diferencia entre las demandas de los sectores que exigen reducir la carga tributaria aplicada a los combustibles y la respuesta planteada por el Ejecutivo, centrada nuevamente en un subsidio temporal.

El análisis concluyó que el debate sobre los combustibles continuará mientras no se implementen medidas de largo plazo que reduzcan la dependencia de subsidios y permitan enfrentar con mayor estabilidad las variaciones del mercado internacional.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.