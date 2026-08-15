Tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia deja varios heridos

Internacional

Tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia deja varios heridos

Estados Unidos ha presenciado más de 500 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive.

ACAN-EFE

|

time-clock

Crimen en Florida

Un agente policial resguarda uno de los puntos que ha sido escenarios de tiroteo en Estados Unidos en lo que va del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Al menos cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo en la madrugada del sábado en el campus de la Universidad Estatal de Virginia (VSU), informó este centro universitario de Estados Unidos.

El tiroteo tuvo lugar a la 01.28 hora local y dejó a "cinco personas con heridas de bala fuera de las residencias universitarias de VSU", señaló la universidad en un comunicado.

Todas ellas fueron trasladadas al hospital, cuatro en estado leve y otra con heridas críticas. El incidente involucró a varios tiradores, agregó la nota, sin precisar si fueron identificados o arrestados.

La Policía activó un cierre de emergencia de las instalaciones universitarias tras el tiroteo, que levantó por la mañana, aunque mantiene "una presencia policial significativa" en el campus mientras investiga el suceso.

LECTURAS RELACIONADAS

Retrato de Daniel Kinahan mirando a la cámara y con un gorro en su cabeza.

Quién es Daniel Kinahan, el hombre al que Irlanda acusa de ser el líder de uno de los carteles más peligrosos del mundo

chevron-right
Tupac Venezuela Panamá

Juicio por el asesinato de Tupac Shakur: Un acusado enfrenta a la justicia 30 años después

chevron-right

Las autoridades solicitaron en redes sociales la ayuda ciudadana de quienes posean información, y aseguraron que compartirán más datos a medida que avancen las pesquisas.

Estados Unidos ha presenciado más de 500 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

Este tipo de incidentes no son infrecuentes en campus universitarios. Al menos dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas en un tiroteo registrado el pasado diciembre en la Universidad de Brown, en la ciudad de Providence.

ESCRITO POR:

ACAN-EFE

ACAN-EFE

Lee más artículos de ACAN-EFE

ARCHIVADO EN:

Ataque armado Tiroteo en EE. UU. Virginia 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM