Una selfie antes del atentado: la foto que se tomó Cole Allen antes de intentar asesinar a Donald Trump

Una fiscalía de Estados Unidos informó este 29 de abril que Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump durante la cena de Corresponsales en la Casa Blanca, se tomó una selfi en su habitación de hotel antes de cometer la tentativa de atentado.

De acuerdo con documentos judiciales de la fiscalía, Allen utilizó su teléfono celular para tomarse una fotografía en el espejo principal de su cuarto de hotel.

Las autoridades detallaron que Allen se tomó la fotografía a las 20.03 horas (00.03 GMT), unos 30 minutos antes del intento de asesinato contra Trump.

En la fotografía se observa a Cole Allen vestido con camisa y pantalones negros, una corbata roja y una bolsa pequeña, la cual las autoridades teorizan que contenía munición.

También se observa en la foto que Allen llevaba una pistolera de hombro, un cuchillo enfundado, pinzas y cortadores de alambre.

En los documentos judiciales también se detalla el tipo de armas que habría utilizado Allen para el intento de atentado, las cuales eran una escopeta Mossberg calibre 12, una pistola Rock Island Armory calibre .38, munición, dos cuchillos y cuatro dagas.

(Foto Prensa Libre: EFE)

La fotografía de Allen, así como las supuestas armas que utilizó, fueron presentadas por la fiscalía ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia para convencer al juez de mantener al acusado en prisión preventiva sin fianza.

Actualmente, Allen enfrenta un cargo por intento de asesinato al presidente y puede ser condenado a cadena perpetua, además de otros dos cargos por uso de armas.

Además, un video publicado hoy por The Washington Post ofrece la imagen más nítida hasta la fecha del momento en que Allen pareció alzar su escopeta en dirección a un agente del Servicio Secreto, mientras pasaba a toda velocidad por el punto de control para acceder al evento.

New images have been released by federal prosecutors showing the arsenal that Cole Allen had before attempting to ass*ssinate President Trump.



He even took pictures of himself decked out in the weaponry. pic.twitter.com/Axf6wvnYJB — Libs of TikTok (@libsoftiktok) April 29, 2026

En la imagen de apenas cuatro segundos puede verse cómo un agente disparó al menos cuatro veces contra el acusado.

Lea también: Tiroteo en la Casa Blanca: Así son los protocolos del Servicio Secreto para proteger al presidente