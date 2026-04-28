Hitler, armas y videojuegos: qué publicaba en redes el sospechoso de intentar asesinar a Trump

Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años y principal sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, habría publicado contenido en sus redes sociales personales, desde videojuegos hasta mensajes de odio en los que comparaba a Donald Trump con Adolf Hitler.

Así lo documentó el 27 de abril CNN, al revisar dos supuestas cuentas de redes sociales pertenecientes a Allen, quien este 28 de abril compareció ante un tribunal tras ser señalado de intentar asesinar a Donald Trump.

El medio señala que Allen habría tenido dos cuentas, una en X y otra en Bluesky; ambas fueron eliminadas, pero recuperadas por medio de la página Wayback Machine, de Internet Archive.

La supuesta cuenta de X de Allen estaba bajo el nombre de perfil "CForce3000", mientras que en Bluesky era "@coldforce.bsky.social". En ambas, el sospechoso habría hecho numerosas publicaciones que, en un inicio, eran sobre videojuegos.

CNN afirma que las publicaciones de Allen, en el 2022, buscaban animar a varios usuarios a visitar su canal de YouTube, donde tenía numerosos videos del videojuego Super Smash Bros.

Cole Tomas Allen was even retweeting posts that were comparing Donald Trump to Hitler and this the equivalent of electing Hitler while disregarding Mein Kampf and instituting a Holocaust esque pogrom.



This is the rhetoric that the MSM has brainwashed people into violence.



The… https://t.co/DMWoEYDU1i pic.twitter.com/5vVPXsTReR — Zach Jones - Secretary of Psyops (@ZachJones1994) April 27, 2026

Pero en el 2024, el contenido que publicaba y compartía Allen tenía un tinte más político y contrario a la administración de Donald Trump. Por ejemplo, el sospechoso compartía varios tuits en los que se comparaba a Trump con Adolf Hitler, además de contenido en contra de los resultados electorales del 2024.

Otro de los contenidos que compartía Allen era sobre el intento de asesinato contra Trump en Pensilvania, en julio del 2024, en el que se afirmaba que el atentado se trataba de un montaje.

17. Cole Allen shared post from MSNBC contributors @MalcolmNance and @ElieNYC, claiming Trump's policies would lead to widespread deaths and the end of elections:



"Daughters, wives, children... will die."



"Free hunting season for blacks"



"We are a one-party state now" pic.twitter.com/sbTs56Cwg3 — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) April 27, 2026

No fue hasta el 2025 que Allen empezó a publicar sus propios mensajes, en los que criticó de forma recurrente a Donald Trump y a los "funcionarios y personas poderosas" que "no estaban haciendo nada contra el mandatario".

"Todo el mundo ya sabe que Trump es una maldita persona horrible en múltiples dimensiones y nadie ha hecho nada", escribió Allen.

Además de las publicaciones contra Trump, Allen también habría alentado la compra de armas, como en una publicación de diciembre del 2025, en la que dijo: "El mejor momento para comprar un arma fue hace días; el segundo mejor momento es hoy".

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