Juicio por el asesinato de Tupac Shakur: Un acusado enfrenta a la justicia 30 años después

En la década de 1990, Tupac Amaru Shakur, conocido como 2Pac o Makaveli, era uno de los raperos más famosos del mundo. Su asesinato, ocurrido mientras circulaba por Las Vegas el 7 de septiembre de 1996, es objeto de especial atención, dado que es considerado por muchos como uno de los raperos más importantes de todos los tiempos.

Durante años, la investigación se estancó, ya que los cuatro ocupantes del Cadillac blanco que transportaba al tirador siguen sin ser localizados. El asesinato se convirtió en uno de los casos más conocidos de Estados Unidos y ha sido objeto de debates interminables entre los fanáticos de uno de los artistas más influyentes de la historia del rap.

Fallecido a los 25 años, Tupac Shakur fue una figura clave de la rivalidad entre las escenas de rap de las costas oeste y este. Con sus éxitos “California Love” y “All Eyez on Me”, interpretados sobre melodías que mezclaban ritmos potentes, este hijo de una integrante de las Panteras Negras encarnaba al chico malo de los Estados Unidos.

Sin embargo, el misterio de Tupac Shakur ha comenzado a despejarse en los últimos años, debido a que un excabecilla de pandilla ha afirmado en varias ocasiones que estuvo involucrado en el asesinato del rapero y en sus memorias escribió que había participado en el ataque junto con su pandilla, los Crips, de Compton, en Los Ángeles.

El asesinato de Tupac Shakur llega a juicio

Duane “Keffe D” Davis, acusado de organizar el asesinato del rapero y actor estadounidense Tupac Shakur en Las Vegas, Nevada, en septiembre de 1996, comenzó este lunes 10 de agosto a ser juzgado en el condado de Clark, en un proceso que busca esclarecer uno de los crímenes más enigmáticos de la historia de la música en EE. UU.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, este lunes 10 de agosto comenzó la selección del jurado, proceso que dará paso a un juicio que se prevé que dure un mes. Por lo tanto, Keffe D, de 63 años, enfrenta un cargo de asesinato con arma mortal con la intención de promover, facilitar o ayudar a una banda criminal en la muerte de Shakur.

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Davis se declaró inocente en noviembre del 2023 y ha permanecido en custodia con una fianza de US$750 mil (Q5 millones) desde su arresto. No obstante, en sus memorias dijo que era pasajero del Cadillac desde el cual dispararon contra Shakur, cuando era cabecilla de la pandilla South Side Compton Crips, con sede en California.

A raíz de eso, el rapero y actor estadounidense, considerado uno de los máximos exponentes de la Costa Oeste de los Estados Unidos, murió en un hospital de Las Vegas el 13 de septiembre de 1996, seis días después de recibir cuatro disparos mientras viajaba en un vehículo con su amigo Marion “Suge” Knight, fundador del sello Death Row.

El libro de Davis que reabrió el caso

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión CBS, el libro de Keffe y una serie de entrevistas permitieron reabrir el caso, que permaneció archivado durante años. Por consiguiente, el juicio no resolverá quién disparó contra Shakur, dado que la Fiscalía no acusa a Davis de haber apretado el gatillo, sino de haber participado en el ataque.

La Fiscalía también acusa a Davis de conseguir el arma utilizada en el asesinato y de realizar llamadas que, según los fiscales, desencadenaron el crimen. A pesar de ello, los abogados defensores de Keffe D argumentan que no hay pruebas de que haya dirigido el tiroteo y que las autoridades se basan en testigos que no estuvieron presentes.