La República de Guatemala resguarda una enorme riqueza ancestral con impresionantes ciudades y monumentos de la civilización maya y el periodo postclásico, la última etapa de la historia precolombina de Mesoamérica, abarcando aproximadamente desde el año 900 d. C. hasta la llegada de los conquistadores españoles en 1521 d. C.

Por lo tanto, el inmenso territorio guatemalteco cuenta con cientos de vestigios precolombinos distribuidos en distintas regiones, caracterizadas por el militarismo, el crecimiento demográfico, la centralización política, el auge del comercio a larga distancia y la cultura mesoamericana desarrollada a lo largo de casi tres mil 500 años.

Esto se debe a que la civilización maya destacó en la República de Guatemala, el sureste de México, Belice y partes de Honduras y El Salvador por su avanzado sistema de escritura, descubrimientos matemáticos como el cero, complejos calendarios astronómicos y arquitectura monumental, como pirámides y ciudades-Estado independientes.

Frente a este escenario, el Ministerio de Cultura y Deportes, institución del Gobierno de Guatemala encargada de proteger, promover y conservar la identidad cultural y el patrimonio natural e histórico, así como de impulsar la recreación y el deporte no federado, compartió los mejores sitios arqueológicos que se pueden encontrar en el país.

21 sitios arqueológicos de Guatemala que puede visitar y conocer

Sitio arqueológico Yaxhá

Además de ser la tercera ciudad maya más grande del país, superada por Tikal y El Mirador, Yaxhá es un impresionante sitio arqueológico y antiguo centro ceremonial de la civilización maya, situado en el departamento de Petén, en el Parque Nacional Nakum-Naranjo, y destaca por su combinación de monumentos, selva y vistas hacia la laguna.

Yaxhá significa "Agua azul verdosa" y es una antigua ciudad maya que se encuentra entre los municipios de Flores y Melchor de Mencos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Sitio arqueológico Tak'alik Ab'aj

Tak'alik Ab'aj (Piedra Parada) es un yacimiento precolombino ubicado en el municipio de El Asintal, Retalhuleu, inscrito como Patrimonio Mundial de la Humanidad, debido a que es un sitio histórico único en Mesoamérica porque funcionó como puente cultural y comercial entre la civilización olmeca y el surgimiento de la cultura maya temprana.

Foto tomada en el sitio arqueológico Tak'alik Ab'aj, al norte de El Asintal, Retalhuleu, y al oeste de la capital. (Foto Prensa Libre: EFE)

Sitio arqueológico Iximché

Iximché, cuyo nombre proviene de los vocablos mayas ixim (maíz) y ché (árbol) y se traduce al español como "árbol de maíz", es un sitio arqueológico mesoamericano ubicado en el municipio de Tecpán, Chimaltenango, que funcionó como la última capital del reino maya kaqchikel durante el periodo Posclásico Tardío, de 1470 a 1524.

Iximché posee el título de haber sido la primera capital de Guatemala bajo el dominio español, fundada por Pedro de Alvarado en 1524. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Sitio arqueológico Nakum

Además de ser un destacado sitio arqueológico de la civilización maya situado en el noreste de Petén, Nakum, cuyo nombre significa "casa de la olla" en idioma maya, es una antigua ciudad enclavada a orillas del río Holmul y forma parte de un área protegida que resguarda el patrimonio cultural prehispánico y una densa biodiversidad.

Nakum fue redescubierto para el mundo moderno en 1905 por el explorador francés Conde Maurice de Périgny. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Sitio arqueológico El Mirador

El Mirador es una de las zonas arqueológicas más imponentes y remotas del mundo maya, ubicada en la selva de Petén, y alberga La Danta, la pirámide más grande del mundo en volumen. Sin embargo, no existen carreteras para llegar al sitio, por lo que se recomienda un recorrido en helicóptero o una caminata de dos días por la jungla.

Imagen en tercera dimensión del terreno de El Mirador, un asentamiento arqueológico de la civilización maya, en Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

Sitio arqueológico Aguateca

Aguateca, cuyo nombre original maya es K'inich Pa' Wits, que significa "montaña partida resplandeciente", es un sitio arqueológico de la civilización maya situado en Sayaxché, Petén, que destaca por su singular ubicación defensiva sobre una falla geológica y su repentino abandono, después de que fuera atacada, saqueada y destruida.

Sitio arqueológico Mixco Viejo

Mixco Viejo, cuyo nombre en kaqchikel, Chuwa Nima'Ab'Äj, significa "frente a la gran piedra", es un sitio arqueológico del periodo Posclásico situado en el nororiente de Chimaltenango. No obstante, diferencia de las grandes metrópolis, esta ciudad destaca por su arquitectura de piedra laja oscura y su ubicación defensiva.

Mixco Viejo es un sitio arqueológico ubicado en el municipio de San Martín Jilotepeque, al este de Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Lea más: ¿Qué es el polisilicio? El insumo al que Trump impuso aranceles para intentar detener a China

Sitio arqueológico Cancuén

Cancuén, del maya clásico Kan Chuwen, que significa "lugar de nudo de serpientes", es un sitio arqueológico del periodo Clásico mesoamericano situado al sur del municipio de Sayaxché, Petén. Sin embargo, a diferencia de otras metrópolis mayas, esta destacó por haber sido una de las ciudades comerciales más ricas y estratégicas.

Hallazgos del sitio arqueológico Cancuén que revelan que la ciudad, ubicada entre Petén y Alta Verapaz, era un centro comercial. (Foto Prensa Libre: Antonio Jiménez)

Sitio arqueológico El Soch

El Soch es un sitio arqueológico maya y reserva natural ubicado en el municipio de Chicamán, Quiché, que destaca por su ubicación estratégica en las tierras altas del norte, en una intersección montañosa entre la sierra de los Cuchumatanes y la sierra de Chamá, pues funcionó como un paso que conectaba el río Chixoy con la región Ixil.

Sitio arqueológico El Zotz

El nombre de El Zotz proviene de la palabra maya sotz, que significa "murciélago" y actualmente es un importante sitio arqueológico maya protegido que está ubicado en el departamento de Petén, Guatemala, específicamente dentro del Biotopo San Miguel Palotada, aproximadamente a unos 30 kilómetros al oeste del Parque Nacional Tikal.

El Zotz está a unos 65 kilómetros de la ciudad de Flores, Petén. (Foto Prensa Libre: EFE)

Sitio arqueológico Uaxactún

Uaxactún es un yacimiento arqueológico prehispánico situado a unos 24 kilómetros de Tikal, en Petén. Su nombre significa "Ocho Piedras" y destaca por albergar el primer observatorio astronómico maya descubierto. Además, a diferencia de otras zonas arqueológicas de Guatemala, Uaxactún está habitado por una comunidad activa.

Es un entorno selvático rústico, por lo que se recomienda llevar agua, repelente, linterna y calzado cerrado. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Sitio arqueológico El Baúl

El Baúl es un yacimiento arqueológico prehispánico que floreció durante el periodo Clásico Tardío, del 650 al 950 d. C, y forma parte de la zona arqueológica situada en Santa Lucía Cotzumalguapa. Además, sigue siendo utilizado como centro ceremonial donde se realizan rituales tradicionales mayas, especialmente los fines de semana.

Sitio arqueológico La Democracia

El sitio arqueológico de La Democracia es un antiguo asentamiento prehispánico cuyas monumentales esculturas de piedra volcánica se exhiben en el parque central y en el Museo Regional de Arqueología de Escuintla. Adicionalmente, el lugar es muy conocido por albergar los "barrigones" y las cabezas colosales de la cultura Monte Alto.

Sitio arqueológico Tumba de Guaytán

El sitio arqueológico de Guaytán es un antiguo complejo maya ubicado en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, que cuenta con más de 142 montículos funerarios y dos juegos de pelota. Su cercanía a fuentes de jade favoreció que fuera un centro para la extracción y el trabajo de piedra verde, donde aún se encuentran fragmentos en bruto.

Sitio arqueológico El Ceibal

El Ceibal es un sitio arqueológico de la civilización maya, protegido bajo la categoría de Monumento Cultural y ubicado a orillas del río La Pasión, en el municipio de Sayaxché, Petén. El nombre del lugar se debe a la cantidad de ceibas, el árbol nacional de Guatemala, que rodean y cubren casi todas sus estructuras prehispánicas.

Sitio arqueológico Zaculeu

Zaculeu es un sitio arqueológico maya precolombino ubicado en el departamento de Huehuetenango, en el altiplano occidental de Guatemala. Fue la capital del reino mam durante el periodo Posclásico de la civilización maya y el yacimiento destaca por el color de sus estructuras, ya que muchas fueron recubiertas originalmente con yeso.

Su nombre proviene del k'iche' y significa "Tierra Blanca", mientras que el original era Chnab'jul, que se traduce como "Entre barrancos". (Foto Prensa Libre: Lucrecia Choy)

Sitio arqueológico Ixkún

Ixkún, también conocido por su nombre dinástico ancestral Julpi, es un sitio arqueológico maya precolombino ubicado en la cuenca de Petén, al norte del municipio de Dolores. Fue la capital de uno de los reinos más influyentes del valle del río Mopán, ubicado en las Tierras Bajas Mayas, y destaca por su riqueza monumental y epigráfica.

Sitio arqueológico Gumarcaaj

Gumarcaaj es un sitio arqueológico situado en Santa Cruz del Quiché que funcionó como la última capital del reino k'iche' durante el periodo Posclásico Tardío. Su nombre en idioma quiché significa "lugar de la caña vieja" y los aliados tlaxcaltecas de los españoles lo tradujeron al náhuatl como Utatlán, que significa "lugar del bambú".

Sitio arqueológico Tayasal

Tayasal, originalmente llamada Noj Petén o Tah Itzá, es un importante yacimiento arqueológico maya ubicado en el departamento de Petén, famoso por haber sido la última ciudad de América conquistada por los españoles, debido a que su núcleo central, situado en la actual isla de Flores, resistió hasta finales de marzo de 1697.

Arqueólogos encontraron piezas de cerámica, entierros humanos y balas de plomo en un proyecto de excavación en el Parque Tayasal. (Foto Prensa Libre: EFE)

Sitio arqueológico Ixlú

Ixlú es un sitio arqueológico maya precolombino y una comunidad local ubicados en el municipio de Flores, Petén que destaca por su función estratégica de conectividad y su historia comercial prehispánica, pues funcionó como puerto de transbordo fluvial y lacustre debido a su ubicación en el istmo entre los lagos Petén Itzá y Salpetén.

Sitio arqueológico Tikal

Tikal es la ciudad antigua más grande e importante de la civilización maya, ubicada en el corazón del Parque Nacional de Petén, en el norte de Guatemala. Declarado Patrimonio de la Humanidad en enero de 1979, este complejo arqueológico combina milenios de historia con una densa selva tropical húmeda y abundante vida silvestre.