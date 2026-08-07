Científicos crean 16 virus nuevos con IA: Advierten sobre los riesgos de la biología digital

Conforme a lo expuesto por The New York Times, un prestigioso periódico diario estadounidense, la inteligencia artificial se ha utilizado para diseñar virus completamente nuevos, funcionales y capaces de replicarse en el laboratorio, de manera que es la primera vez que se diseñan con éxito genomas completos mediante IA.

De acuerdo con los investigadores estadounidenses, los 16 nuevos virus fueron creados para infectar bacterias y no representan una amenaza para los seres humanos. Por ello, este avance ha sido calificado como un "punto de inflexión muy significativo" en la ciencia, que podría inaugurar una nueva era en el tratamiento de enfermedades.

Sin embargo, los expertos también han advertido que los virus diseñados con inteligencia artificial plantean preocupaciones "urgentes" en materia de seguridad, ya que las herramientas avanzan con rapidez y se han utilizado para diseñar nuevos antibióticos, pero eso es sencillo en comparación con diseñar un nuevo virus viable desde cero.

"Este es un paso más en la complejidad. Es la primera vez que se utiliza la IA generativa para diseñar un genoma completo, algo que puede replicarse y tener otras funciones dentro de las células. Era un territorio nuevo para nosotros", agregó Brian Hie, profesor de la Universidad de Stanford, entrevistado por la cadena de noticias británica BBC.

La biología digital

De conformidad con la agencia de noticias EFE, los científicos estadounidenses entrenaron un modelo de inteligencia artificial con bases de datos de ácido desoxirribonucleico (ADN) y luego le pidieron que creara recetas de genomas virales: Dieciséis de ellas resultaron viables y dieron lugar a virus completamente nuevos.

Por primera vez, los científicos usaron inteligencia artificial (IA) para crear nuevos tipos de virus, lo que aviva las esperanzas de lograr avances médicos, pero también plantea la posibilidad de que esa tecnología sea usada para crear patógenos peligrosos. No obstante, sintetizar virus desde cero no es nuevo para los investigadores.

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Según el periódico británico The Independent, los investigadores aprendieron a fabricar genomas virales hace décadas, pues estos se utilizan para investigar vacunas y medicamentos antivirales, así como para poder estudiar el funcionamiento de los virus. Sin embargo, el nuevo estudio con IA va más allá de duplicar algunos genes virales.

Los científicos del Arc Institute, una organización de investigación en Palo Alto, California, enseñaron a un modelo de IA a reconocer patrones de la estructura del ADN en la naturaleza y a usar esos datos para escribir recetas de nuevos virus. "Este es un hito muy importante", dijo Patrick Cai, biólogo sintético de la Universidad de Mánchester.

La informática y las ciencias de la vida

La investigación publicada en Science, una de las revistas más prestigiosas del mundo, aviva la preocupación de que la inteligencia artificial podría facilitar la creación de una nueva generación de armas biológicas, desde venenos hasta pandemias, aunque estos 16 virus completamente nuevos no representan una amenaza para los seres humanos.

No obstante, esos 16 virus demostraron ser tan resistentes como los naturales y algunos se multiplicaron más rápido. "No solo son versiones débiles de cosas que ya existen", señaló Oliver Crook, químico de proteínas de la Universidad de Oxford, quien espera encontrar virus que podrían convertirse en herramientas para la medicina.