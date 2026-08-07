¿Qué es el polisilicio? El insumo al que Trump impuso aranceles para intentar detener a China

Durante la noche del pasado jueves 6 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel del 15% y un sistema de precios mínimos a las importaciones de polisilicio, un insumo para la fabricación de paneles solares y conductores, al considerar que esas importaciones representan una amenaza.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, aunque la proclamación del mandatario republicano no menciona expresamente a la República Popular China, la decisión se produce en un contexto en que la nación asiática domina la producción mundial de polisilicio y buena parte de la cadena de suministro de paneles solares.

Esto se debe a que el polisilicio es una forma ultrapura de silicio, compuesta por pequeños cristales unidos, que funciona como materia prima fundamental para fabricar las obleas de los paneles solares fotovoltaicos y los microchips de la industria electrónica; aunque ambién se utiliza en la producción de semiconductores a escala internacional.

Frente a este escenario, la Casa Blanca afirmó que la medida del presidente Donald Trump busca reducir la dependencia de proveedores extranjeros de materiales estratégicos, fortalecer la capacidad manufacturera de los Estados Unidos y garantizar el abastecimiento de industrias vinculadas a la energía y las tecnologías avanzadas.

La nueva medida de Trump

La nueva medida de Donald Trump quedó plasmada en una proclamación presidencial difundida por la Casa Blanca, basada en una investigación realizada por el Departamento de Comercio bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, ya que este ministerio es el encargado de fomentar el crecimiento económico.

De acuerdo con El Economista, un periódico especializado en noticias financieras y económicas, el documento firmado por Donald Trump concluye que las importaciones de polisilicio y sus derivados "amenazan con menoscabar la seguridad nacional" de Estados Unidos y ordena aplicar más restricciones para fortalecer la producción nacional.

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Las nuevas restricciones, que abarcan el polisilicio, los lingotes, las obleas, las celdas solares y los módulos fotovoltaicos, entrarán en vigor el próximo viernes 4 de diciembre para intentar evitar que la República Popular China siga dominando la mayor parte de la capacidad mundial de producción de polisilicio y sus derivados solares.

Además, la cadena de suministro del polisilicio se ha vuelto muy estratégica y es objeto de tensiones comerciales a nivel internacional y de aranceles recientes para incentivar la fabricación local en otros países, debido a que este material se obtiene mediante complejos procesos químicos de purificación a partir de arena de cuarzo.

Las empresas chinas suben en bolsa pese a los nuevos aranceles

Aunque la proclamación también instruye a supervisar la aplicación de las medidas y evaluar si son necesarios nuevos ajustes para proteger la industria estadounidense, los principales fabricantes chinos de equipos y materiales relacionados con la energía solar subieron en bolsa pese a los aranceles del 15% anunciados por los Estados Unidos.

La información apunta a que, ante la guerra comercial entre Estados Unidos y la República Popular China, las empresas chinas ya habían reducido su participación en la fábrica conjunta de módulos solares que tienen en EE. UU. y desarrollaron una estrategia de cadenas industriales que cumple con los requisitos de la nación norteamericana.