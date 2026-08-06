Nueva York subasta las máquinas de MetroCard tras retirarlas: cómo y quiénes pueden participar

Durante la tarde del pasado miércoles 5 de agosto, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), la agencia pública que dirige el transporte en la Ciudad de Nueva York y sus alrededores, incluidos el metro, los autobuses y trenes, anunció que subastará un número limitado de máquinas expendedoras de MetroCard.

Esto se debe a que la icónica tarjeta MetroCard del metro de Nueva York dejó de venderse y recargarse en enero, dado que el sistema de transporte adoptó por completo la tecnología sin contacto OMNY, que permite pagar con tarjetas bancarias o dispositivos móviles, aunque los saldos restantes en las tarjetas se aceptarán hasta septiembre.

Sin embargo, el sistema de pago sin contacto OMNY para el transporte público de la zona metropolitana de Nueva York, que permite pagar de forma rápida con tarjetas bancarias, dispositivos móviles o una tarjeta física del sistema, ha recibido múltiples quejas de los pasajeros desde que sustituyó a la MetroCard en la Ciudad de Nueva York.

"¡Estamos subastando un número limitado de máquinas expendedoras de MetroCard y máquinas Express de MetroCard! La subasta ya está abierta y las ofertas deben recibirse antes del próximo miércoles 19 de agosto del 2026, a las 20.00 horas de Nueva York", agregó la MTA en un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales.

Subasta de máquinas expendedoras MetroCard

"A menudo ofrecemos a la venta recuerdos y objetos de colección relacionados con la historia del transporte público de la Ciudad de Nueva York y, este mes, nos complace subastar un número limitado de máquinas expendedoras de MetroCard (MVM) y máquinas MetroCard Express (MEM)", añadió la MTA en su página web oficial.

Asimismo, la MTA explicó que las coloridas MVM y MEM de metal son familiares para los millones de usuarios que utilizan el metro cada día, ya que fueron instaladas por primera vez en 1999. Por lo tanto, la agencia alienta a cualquier persona interesada en poseer una parte de la historia del transporte público a presentar una oferta pronto.

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¿Quiénes pueden presentar ofertas?

De acuerdo con la MTA, antes de presentar una oferta, los interesados deben confirmar que podrán recoger el artículo en un plazo de 10 días y asegurarse de estar preparados para efectuar el pago el día en que se les notifique, en caso de que su oferta sea aceptada. "Presentar una oferta no garantiza la compra de la máquina", aclaró.

"Los ganadores serán notificados por correo una vez finalizado el plazo para presentar ofertas y deberán efectuar el pago antes del cierre de operaciones del día en que reciban la notificación, ya que las máquinas se venden en el estado en que se encuentran", explicó la MTA, que se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta.

¿Cómo presentar una oferta?

La MTA solicita completar todos los campos obligatorios del formulario antes de presentar una oferta mediante el formulario en línea, debido a que los componentes electrónicos y de procesamiento de pagos fueron retirados antes de la venta, y los compradores serán responsables de cargar y transportar las máquinas que adquieran.

"No se proporcionará asistencia ni equipo de carga. Los compradores serán los únicos responsables de cargar las máquinas adquiridas en sus vehículos, y estas deberán recogerse dentro de los 10 días calendario posteriores a la notificación, a menos que la MTA autorice lo contrario", concluyó la Autoridad Metropolitana de Transporte.