EE. UU. ofrece US$100 millones por información sobre el Cártel Jalisco: ¿A qué cabecillas buscan?

Durante la tarde de este miércoles 5 de agosto, el Gobierno de EE. UU. anunció que ofrece recompensas por un total de más de US$100 millones por información que conduzca a la captura de varios cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal mexicana designada como grupo terrorista por Donald Trump.

Asimismo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, organismo federal encargado de dirigir la política exterior de la nación norteamericana, prohibió la entrada a EE. UU. a 65 personas que son familiares o socios de individuos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación, 26 de las cuales tenían visas vigentes que fueron revocadas.

Esto se debe a que la Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha establecido como una de sus prioridades la lucha contra el narcotráfico debido a la crisis del fentanilo en el territorio de los Estados Unidos, que en los últimos años ha registrado cifras récord de muertes por sobredosis de este opioide sintético moderno.

Frente a este escenario, el mandatario republicano designó como grupos terroristas a los principales cárteles de la droga y ha amenazado con llevar a cabo ataques contra ellos en territorio mexicano, una posibilidad que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechaza categóricamente al considerar que vulneraría la soberanía del país.

Recompensas por cabecillas del Cartel Jalisco

El Departamento de Estado informó que, entre las medidas anunciadas, elevó de US$20 millones a US$25 millones (Q190 millones) la recompensa por información que conduzca al arresto de Juan Carlos Valencia González, alias Pelón, sucesor del cabecilla del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien murió en febrero.

La agencia encargada de dirigir la política exterior, negociar tratados internacionales y manejar la diplomacia global también ofrece US$15 millones por cada uno de los siguientes cabecillas: Audias Flores Silva, alias Jardinero; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias Sapo, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias Chorro, yerno de Oseguera Cervantes.

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Asimismo, el organismo ofrece US$10 millones (Q76 millones) por cada uno de los siguientes cabecillas: Ricardo Ruiz Velasco, alias Tripa; Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, y Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma. Además, ofrece US$2 millones (Q15 millones) por información que conduzca a la captura de Margarita Arredondo.

"EE. UU. está persiguiendo, desmantelando y destruyendo al Cártel Jalisco. Estamos ofreciendo recompensas por información que conduzca al arresto y/o condena de sus asociados. También estamos imponiendo restricciones de visa a individuos y revocando visas de personas vinculadas al cártel", agregó el secretario de Estado, Marco Rubio.

The United States is hunting down, dismantling, and destroying Cártel de Jalisco Nueva Generación. @StateDept is offering rewards totaling over $100 million for information leading to the arrests and/or convictions of their leaders and associates. We are also imposing visa… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 5, 2026

La degradación del CJNG

"En una acción histórica y decisiva en apoyo a la misión del presidente Donald Trump de eliminar los cárteles narcoterroristas que amenazan al pueblo estadounidense, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anunció estas recompensas", añadió el político de ascendencia cubana.

"Estas recompensas se ofrecen en coordinación con el Departamento de Justicia (DOJ), la Agencia Antidrogas (DEA), el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Centro Nacional de Coordinación", concluyó Rubio mediante un comunicado.