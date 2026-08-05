Amplían la alerta por el brote de ciclosporiasis: Conozca los síntomas y el tratamiento médico

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos ha dejado dos muertos y miles de contagios en al menos 15 estados, en un año con un incremento inusualmente alto de casos de esta infección intestinal provocada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han vinculado los contagios con la lechuga iceberg, un tipo de lechuga de consumo mundial, lo que derivó en el retiro de estos productos del mercado, mientras las autoridades sanitarias de los Estados Unidos continúan con las investigaciones.

Por lo tanto, los CDC han confirmado, hasta este miércoles 5 de agosto, 6 mil 707 casos de ciclosporiasis mediante pruebas de laboratorio, de los cuales 423 requirieron hospitalización. Sin embargo, se tiene conocimiento de 12 mil casos adicionales que permanecen bajo investigación en Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Ohio y Michigan.

Frente a este escenario, según el Departamento de Salud de Estados Unidos, las dos primeras personas que fallecieron a causa de la ciclosporiasis padecían enfermedades subyacentes importantes, que pudieron agravarse por los efectos de la deshidratación y de la infección intestinal, la cual se contrae al consumir alimentos contaminados.

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se contagia?

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, la ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se contrae al consumir agua o alimentos contaminados con heces humanas. Por lo tanto, esta enfermedad no se transmite de persona a persona y, por lo general, no es mortal.

Dadas las circunstancias, si bien los casos de ciclosporiasis suelen incrementarse durante los meses de verano, la magnitud de este brote ha encendido las alertas de las autoridades sanitarias, ya que el número de casos supera el promedio anual. Como referencia, para agosto del 2025 se habían detectado solo 249 casos en Estados Unidos.

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De conformidad con los CDC, los principales síntomas, como diarrea acuosa, cólicos abdominales, náuseas, fatiga y pérdida del apetito, suelen aparecer una semana después de la exposición al parásito. Por ello, los especialistas en Estados Unidos recomiendan lavar cuidadosamente las frutas y verduras con agua corriente antes de consumirlas.

Además, se ha precisado que los desinfectantes químicos no siempre eliminan por completo la presencia de Cyclospora cayetanensis, por lo que incluso los productos etiquetados como "prelavados" deben enjuagarse. Asimismo, se ha hecho un llamado a todos para que busquen atención médica en caso de presentar diarrea prolongada.

El mayor brote de Ciclosporiasis en EE. UU.

Durante décadas, las enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos han sido tratadas como episodios aislados. No obstante, el brote de ciclosporiasis, que actualmente se extiende por 15 estados, rompe ese patrón, ya que su magnitud lo ha convertido en el centro de la mayor investigación sobre seguridad alimentaria del año.

Por consiguiente, más allá del número de contagios, el brote reabre el debate sobre la vulnerabilidad de las cadenas internacionales de suministro de alimentos, ya que, en un mercado donde una finca puede abastecer a miles de restaurantes y supermercados, un caso de contaminación puede convertirse rápidamente en emergencia nacional.

Ante esta situación, el tratamiento principal para la ciclosporiasis es el antibiótico trimetoprima/sulfametoxazol (TMP/SMX), conocido como Bactrim o Septra, administrado por vía oral durante 7 a 10 días. Sin embargo, según las autoridades, si existe alergia al medicamento, pueden utilizarse alternativas como la ciprofloxacina o la nitazoxanida.