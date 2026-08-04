EE. UU. lanza alianza para combatir el crimen organizado: ¿Cuáles son los 18 países aliados?

Durante la tarde de este martes 4 de agosto, el Ejército de Estados Unidos lanzó el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental con los 18 países que integran su Coalición contra los Carteles de las Américas, lo que supondrá una transición de la Operación Lanza del Sur, durante la cual bombardeó presuntas lanchas del narcotráfico.

El Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM), una unidad militar que vigila Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, anunció que la alianza busca "incrementar la efectividad operacional contra las amenazas que socavan la seguridad e impactan a la nación y a sus aliados", además de "fortalecer" la respuesta a emergencias y crisis humanitarias.

Por lo tanto, el general Francis Donovan, comandante del SOUTHCOM, declaró que el nuevo grupo de trabajo será "el brazo ejecutor" del Comando Sur para enfrentar las amenazas en el hemisferio, ya que su meta es proteger la seguridad de la región y su zona de operaciones abarca 32 países de Latinoamérica y el Caribe, sin incluir a México.

"Esta sede reúne capacidades militares a la medida y alianzas de confianza para incrementar la fricción sistémica total, el ritmo operacional, ejercer una presión sostenida sobre los criminales y fortalecer la seguridad de todos", expuso Donovan, quien activó la Fuerza de Tarea Conjunta-Hemisferio Occidental para frenar carteles de droga.

Una transición de la Operación Lanza del Sur

El general Donovan, comandante del SOUTHCOM, anunció el nuevo grupo de trabajo como una transición de la Operación Lanza del Sur, operativo lanzado en septiembre del 2025 por la Administración del presidente Donald Trump, que implicó bombardeos contra presuntas lanchas del narcotráfico en aguas del Caribe y del Pacífico.

Dicho operativo también buscó aumentar la presión sobre el expresidente venezolano Nicolás Maduro antes de su arresto en una intervención estadounidense en la ciudad de Caracas, Venezuela, desde donde fue trasladado a un centro de detención en Nueva York a principios de enero del 2026 para afrontar cargos de narcoterrorismo.

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Por consiguiente, hasta ahora y según un recuento de la Oficina en Washington D. C. para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el Ejército de EE. UU. ha atacado más de 60 embarcaciones y ha causado la muerte de 221 personas, a quienes el mandatario republicano Donald Trump ha catalogado como narcotraficantes.

Es por esa razón que el comandante del SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, informó que el nuevo grupo de trabajo será dirigido por el general Kevin Jarrard, quien encabezó la respuesta del Departamento de Estado de Estados Unidos tras los terremotos de junio en Venezuela, que dejaron un balance oficial de 6 mil personas fallecidas.

La alianza con 18 países de América

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, el nuevo grupo de trabajo estará conformado por Estados Unidos y los países que suscribieron la alianza Escudo de las Américas en Miami, Florida: Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Sin embargo, después del evento que se llevó a cabo a finales de marzo del 2026, también se sumaron a la iniciativa de seguridad regional y a la coalición político-militar: Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica, Perú y Colombia, con el propósito principal de coordinar esfuerzos entre gobiernos latinoamericanos afines y Washington.