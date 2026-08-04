Elecciones primarias en EE. UU. del 2026: ¿Qué son y para qué sirven? Todo lo que hay que saber

De acuerdo con la cadena de televisión Telemundo, las elecciones primarias en EE. UU. son el mecanismo democrático mediante el cual los partidos políticos seleccionan a sus candidatos oficiales para cargos públicos locales, estatales y federales. Por lo tanto, en agosto del 2026, los estados celebran sus respectivas primarias estatales.

Estas elecciones primarias estatales tienen como objetivo renovar la Cámara de Representantes (cámara baja del Congreso) y el Senado de los Estados Unidos (cámara alta del Congreso) en los comicios de medio término, debido a que ambos órganos elaboran las leyes del país norteamericano y tienen su sede en el Capitolio de EE. UU.

La Cámara de Representantes forma parte del poder legislativo federal y está integrada por 435 representantes con derecho a voto, distribuidos según la población de cada estado. El mandato es de 2 años, sin límite de reelección. La edad mínima para postularse es de 25 y el aspirante debe tener al menos 7 años de ciudadanía estadounidense.

Por su parte, a diferencia de la Cámara de Representantes, cuyos escaños dependen de la población de cada estado, el Senado de los Estados Unidos, órgano del poder legislativo federal, garantiza una representación equitativa para todos los estados, debido a que está compuesto por 100 senadores, dos por cada uno de los 50 estados.

Tipos de elecciones primarias

Conforme a lo expuesto en el portal oficial del Gobierno de los Estados Unidos, existen diferentes tipos de elecciones primarias y su funcionamiento varía de acuerdo con las leyes de cada estado y las normas de los partidos políticos. Por consiguiente, se dividen principalmente en tres categorías: abiertas, cerradas y semiabiertas o semicerradas.

Elecciones abiertas:

De conformidad con la U.S. Vote Foundation, organización estadounidense dedicada a facilitar el acceso al voto, las elecciones primarias abiertas son un mecanismo mediante el cual los partidos políticos eligen a sus candidatos con la participación de cualquier ciudadano habilitado para votar, sin importar si está afiliado a ese partido.

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Elecciones cerradas:

Asimismo, según la U.S. Vote Foundation, las elecciones primarias cerradas son un método de selección de candidatos en el que solo los votantes registrados y afiliados a un partido político específico pueden votar en la elección interna de la organización. En el sistema, quienes están registrados en partidos rivales quedan excluidos del proceso.

Elecciones semiabiertas o semicerradas:

Por último, las elecciones primarias semiabiertas o semicerradas son un mecanismo de votación en el que cualquier ciudadano puede participar para elegir a los candidatos de un partido, sin necesidad de estar afiliado a este, pero sujeto a ciertas restricciones de registro o de declaración pública. Por ello, se requiere una inscripción obligatoria.

Elecciones primarias estatales y legislativas

En agosto del 2026, los ciudadanos votan por los candidatos que competirán en las elecciones de noviembre para definir el control del Congreso (Senado y Cámara de Representantes), las gubernaturas y los cargos municipales. Por ello, estados como Kansas, Michigan, Misuri, Virginia y Washington celebran sus primarias clave este mes.

Frente a este escenario, las elecciones primarias de agosto del 2026 en EE. UU. marcan una etapa clave de los comicios de medio término, ya que durante este mes los votantes definen a los candidatos de cada partido que competirán en noviembre por los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y varias gubernaturas.