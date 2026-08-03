Un cohete de SpaceX se estrellará contra la Luna: Qué ocurrirá y por qué el hecho llama la atención

Conforme a lo expuesto por SpaceX, empresa privada estadounidense del sector aeroespacial, tras vagar durante más de un año por el espacio, un cohete del empresario e inversor sudafricano Elon Musk impactará contra la Luna en los próximos días, y sus efectos podrían representar una amenaza para el futuro del satélite natural de la Tierra.

De acuerdo con lo informado por la empresa de servicios de transporte espacial, una sección desprendida del cohete Falcon 9, un vehículo de lanzamiento parcialmente reutilizable de dos etapas diseñado y fabricado por SpaceX, impactará el próximo miércoles 5 de agosto contra la superficie lunar a unos 8 mil 700 kilómetros por hora.

La pieza del cohete Falcon 9 pertenece a la segunda etapa de su lanzamiento, efectuado en enero del 2025, hace más de un año, y chocará contra la cara visible de la Luna, cerca del cráter Einstein, un gigantesco cráter de impacto lunar situado en el extremo occidental de la cara visible del satélite natural, nombrado en honor de Albert Einstein.

Dadas las circunstancias, los expertos de SpaceX han indicado que esta colisión podría causar un cráter de entre 17 y 27 metros de diámetro y cinco metros de profundidad. Además, los científicos en Boca Chica, Texas han asegurado que el choque dejará una gran nube de polvo gris que podría llegar a observarse desde la Tierra.

Los efectos del impacto en la Luna

De conformidad con SpaceX, el impacto liberará una energía equivalente a tres toneladas de trinitrotolueno (TNT). Sin embargo, aunque el choque del cohete del magnate sudafricano Elon Musk no representa ningún riesgo para la Tierra, sí podría afectar, de alguna manera, el futuro de la Luna como un destino turístico para los humanos.

La pieza de SpaceX, que ha vagado durante más de un año por el espacio tras quedar en una órbita irregular que terminó por arrastrarla cerca de la Luna, ha reabierto el debate sobre la basura espacial, ya que la Organización de las Naciones Unidas asegura que actualmente hay más de 140 millones de desechos espaciales en movimiento.

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A pesar de ello, los científicos consideran que el impacto representa una oportunidad, dado que ofrece una posibilidad científica única para observar, en tiempo real, cómo un objeto artificial impacta en el satélite y para replantear la protección y la administración del entorno lunar en la nueva era de la exploración internacional y comercial.

Frente a este escenario, el evento ha despertado el interés de la comunidad científica mundial, con astrónomos que planifican campañas de observación para captar el destello del choque, la nube de polvo y el cráter resultante, así como para ajustar los modelos que describen el comportamiento y la formación de cráteres en la superficie.

Un caramelo para la ciencia

Según SpaceX, el objeto que impactará contra la Luna el próximo 5 de agosto, a las 8.44 horas de Guatemala, es la etapa superior de un Falcon 9 lanzado en enero del 2025 con dos módulos lunares a bordo. Tras cumplir su misión, esa etapa quedó a la deriva en el espacio y se convirtió en basura espacial antes de su impacto contra la Luna.

Ante esta situación, los primeros cálculos sobre el impacto apuntan a que ocurrirá cerca del cráter Einstein, en el extremo occidental de la cara visible de la Luna, y generará un brillo que contrastará con la oscuridad del entorno. Por ello, los científicos de SpaceX creen que podrá observarse tanto con telescopios espaciales como terrestres.