“Banco siempre a Arjona. A morir”: ¿Qué dijo Enzo Fernández sobre el músico guatemalteco?

Durante la tarde del pasado domingo 19 de julio, la selección de Argentina cayó 1-0 ante España en la final de la Copa Mundial del 2026, disputada en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, donde más de 80 mil espectadores presenciaron el momento en que la Roja conquistó, por segunda vez en toda su historia, la Copa del Mundo.

En aquel partido, una de las figuras más criticadas fue el centrocampista argentino Enzo Fernández, quien, al minuto 93, unos segundos antes de que el encuentro se fuera a tiempos extras, fue expulsado tras recibir la segunda tarjeta amarilla luego de una dura entrada sobre el defensor español Pau Cubarsí, quien dio una vuelta en el aire.

Sin embargo, doce días después del partido en el MetLife Stadium, los futbolistas ya regresan a la normalidad y muchos se encuentran de vuelta con sus clubes, a excepción de quienes disputaron la final de la Copa Mundial del 2026, que tienen permitido volver a los entrenamientos hasta el próximo miércoles 5 de agosto para evitar lesiones.

Tal es el caso de nuestro protagonista, Enzo Fernández, quien aún no ha regresado a Londres con el Chelsea y ha decidido quedarse más días en Argentina, donde ha convivido con diversas figuras del entretenimiento, como Sebastián Varela del Río, un periodista deportivo que lo entrevistó para OLGA, un popular canal de streaming.

Enzo Fernández y sus gustos musicales

Sebastián Varela del Río entrevistó a Enzo Fernández y lo retó a un desafío musical, en el que el futbolista argentino debía crear una lista de reproducción con base en sus gustos, por lo que comenzó mencionando a tres artistas que no le podían faltar: Myke Towers, Anuel y Bad Bunny, tres de los máximos exponentes del género urbano latino.

Frente a este escenario, entre los tres artistas puertorriqueños, reconocidos por liderar listas globales y colaborar frecuentemente en la música, el centrocampista del Chelsea mencionó que su artista del momento es Anuel, cantante y compositor puertorriqueño de reguetón, considerado uno de los pioneros del movimiento del trap en español.

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Asimismo, siguiendo el tema de la música urbana, Enzo mencionó que, entre los artistas más recientes, disfruta mucho las canciones de Juan Facundo Almenara Ordóñez, conocido artísticamente como Luck Ra, cantante, compositor, streamer e influencer argentino, conocido por éxitos como Morocha, Hola perdida, No vuelvas y Quiero creer.

No obstante, el referente de la Albiceleste dijo que su corazón es de un romántico y que, en esa faceta, lo acompaña Ricardo Arjona, músico, cantautor, arreglista y productor guatemalteco, cuyo estilo musical abarca géneros como la balada, el pop latino, el rock, el pop rock, la música cubana y la bachata, de modo que Enzo lo elogió.

Enzo Fernández y Ricardo Arjona

"¿Lo bancás a Ricardo?", le preguntó Sebastián Varela del Río a Enzo Fernández, quien aseguró que sí: "Siempre, a morir", respondió el futbolista argentino, en referencia a que bancar es una palabra coloquial usada en Argentina que significa apoyar, respaldar o aguantar a alguien, de manera que el centrocampista defiende al guatemalteco.

Estas declaraciones del jugador del Chelsea se viralizaron en las redes sociales, principalmente entre los guatemaltecos, quienes, además de apoyar a la Albiceleste por Lionel Messi, aseguraron que ahora Fernández es una de sus estrellas favoritas. "Amo que escuche a Ricardo Arjona. Aguante Guatemala", escribió uno de los internautas.